Türk Bayrağı’nın yakılmasına Yunanistan’dan ilk yorum

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan'da tepkiyle karşılandı. Selanik kentinde, aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı. Büyük tepki çeken olayla ilgili Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Selanik metropoliti Anthimos'un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik'teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan "Kutsal Bölük" isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi. Daha sonra, "vatan, millet ve ortodoksluk için" yazılı pankartlar eşliğinde Türkiye karşıtı sloganlar atarak Selanik'teki Türk Konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçen grup, konsolosluğun çevresinde güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerince durduruldu. Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan milli marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı.

"En sert şekilde kınıyoruz"

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye'nin milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.