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Gündem Türk bayrağını yere serip dut topladılar!
Gündem

Türk bayrağını yere serip dut topladılar!

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:30:00 -
Türk bayrağını yere serip dut topladılar!

Elazığ’da, Türk bayrağının ağaçtaki dutları toplamak için yere serilmesi tepkilere neden oldu.

Olay, Elazığ'ın Akçakiraz beldesinde yaşandı. Bir evin bahçesinin önündeki dutları yere düşerken rahat toplamak için Türk bayrağı yere serildi. Bayrağın yere serildiğini gören çevreden geçen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

 

"Türk bayrağı bu şekilde kullanılamaz"

Bayrağın bu şekilde kullanılamayacağını kaydeden vatandaşlar, "Üzerinde şehitlerimizin kanı olan yüce Türk bayrağını bu şekilde kimse kullanamaz" dedi.

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Yorumlar

Boşnak

Başka bir şey yokmuydu be kardeşim türk bayrağını yere serdiniz.

Şeyh Şamil bu

Soyları ya ermenidor ya da moskof.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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