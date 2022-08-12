Türk Bayrağını yakmışlardı! Cübbeli Ahmet Hoca'dan o alçaklarla ilgili flaş iddia

Cübbeli Ahmet Hoca, Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonlar için flaş bir iddiada bulundu.

Türkiye'nin Şam yönetimi ve muhalifler konusunda görüştürme çabası için yeşil ışık yakması üzerine Suriye'nin kuzeyinde ayaklanmalar yaşanmış Türk Bayrağı ateşe verilmiş ve TSK araçlarına saldırılmıştı. Bu provokasyonları yapanlarla ilgili Cübbeli Ahmet Hoca yine Selefileri işaret ederek uyarılar yaptı.

Cübbeli Ahmet Hoca, konuya ilişkin sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı:

"Suriye Azez Bölgesinde ayaklanarak Türk Bayrağını yakanların Selefilerin tahrikiyle iş yapanlardır. Biz Selefi olanın büyüklüğünü anlatmaya çalışırken hafife alıp "Rakiplerini tasfiye etmeye çalışıyor" diyen bazı Solcular şimdi bizim adımızı vermeden Selefi sorunu çok önemlidir, çok tehlikelidir demeye başladılar. Bizim maksadımız Selefilerin Türkiye'de Diyanet camilerinde bile konuşturulacak bu işe zemin hazırlandığına dikkat çekmekti.

Esas mesele ise Suriye sınırımızda gelişmektedir. Çünkü dün El Kaide olanlar bugün El Nusra oldular. Heyet-u Tahriru'ş Şam oldular. Fakat kafa aynı kafa tekfirci ve insanları öldürmeye yönelik. İpin ucu Siyonizm'in ve İngiliz'in elinde. Sınırımızda patlamaya hazır vaziyette beklemekte ve içimizde buna yandaşlık eden yataklık yapan olduğuna göre biz bu sorunu asla küçümseyemeyiz."