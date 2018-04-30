Loca Mahal
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu! Türkiye onu unutmadı

Türkiye Fair Play Ödülü, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis'e verildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:54
Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu! Türkiye onu unutmadı

Türkiye Fair Play Ödülü, Naim Süleymanoğlu'nun tabutunu öpen Leonidis'ın

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından belirlenen Türkiye Fair Play Ödülleri'nin 2017 yılı kazananları düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Ataköy'deki Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilen toplantıya, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ve komisyon üyeleri katıldı.

TMOK Fair Play Jürisi, Sportif Fair Play Davranış Dalı, Sportif Fair Play Kariyer Dalı ve TMOK Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi dallarında ödüle layık görülen isimleri ve takımları belirledi.

TABUTUNU ÖPMÜŞTÜ

Sporculuk hayatı boyunca ünlü haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rakip olan Yunan halterci Leonidis, büyük ödülün sahibi oldu.

Leonidis, Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelmiş ve tabutunu öperek yakın arkadaşını son yolculuğuna uğurlamıştı. Eski Yunan sporcunun bu davranışı uzun süre konuşulmuş ve takdir görmüştü.

İŞİNDEN OLMUŞTU

Yunan Halter Federayonu Başkanlığı’na getirilen eski Olmipiyat ve Dünya Şampiyonlarından Pirros Dimas, dostu Naim Süleymanoğlu’nun cenazevine katılan ve Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Milli Takım antrenörü Valerios Leonidis’in görevine son vermişti!

TMOK 2017 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

Sportif Fair Play Davranış Dalı:

Büyük ödül: Valerios Leonidis (En büyük rakibi Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine gelip Türk bayrağı sarılı tabutu öpmüştü.)

Şeref diploması: Fenerbahçe ve Galatasaray kadın voleybol takımları ile Batuhan Erikli

Kutlama mektubu: Devrim Şahin, Trabzon İMKB Kız Meslek Lisesi Futsal Takımı ve Nil Çokgezen

Sportif Fair Play Kariyer Dalı:

Büyük ödül: Salih Bora

Şeref diploması: Ampute Futbol Takımı ve Olgun Atilla

Kutlama mektubu: Birsel Vardarlı Demirmen, Yasemin Horasan ve Şemsi Keser

Toplumsal Fair Play Ödül Sahibi:

Büyük ödül: Kamber Baykal

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 16:54
  1. Trabzon
  2. TMOK Fair Play Jürisi
  3. Türkiye Fair Play Ödülü
  4. Valerios Leonidis

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahvaltıların en gözde hamur işisi: "Krep"
    1. Kahvaltıların en gözde hamur işisi:..
    2. Beşiktaş Formalı Nikah
    3. Barcelona Arda'yı çabuk unuttu!
    4. Galatasaray son düzlükte
    5. Mersin'de 500 çarşı ve mahalle bekçisi..
    6. Amerika'dan Rusya'ya çağrı
    7. Avrupa ülkesinde büyük kriz
    8. Muhalefetin seçim formülleri!
    9. Tapu'da devrim gibi karar
    10. İngiltere'de Cenk Tosun rüzgarı!..
    11. TOKİ'den ucuz konut fırsatı
    12. Gül'ün finali! Arınç'ın güçlü dönüşü...
    13. O noktalar belirlendi, 311 milyon..
    14. Türk Bayrağını öptüğü için kovulmuştu!..
    15. Edirne'de kaza yaptı, yürüyerek gitti..
    16. ABD'den Rusya'ya çağrı: Askerlerinizi..
    17. Skandal sözler! Set ortamlarında o..
    18. Akşener: DP ve SP'yle birlikte yürümek..
    19. Akılalmaz hırsızlık! Kendi döşedikleri..
    20. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi..
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Canlı yayında duyurdu: Abdullah Gül sevgimiz bitmiştir
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Flaş iddia! CHP'nin adayı...
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Ankara bu söylentilerle çalkalanıyor!
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Kılıçdaroğlu'ndan gaf gibi yeni aday tarifi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi
    Suudi Arabistan 'Amerikan güreşi' için özür diledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    '15 Temmuz'da darbe olacağını biliyorduk. Ama Türkiye'ye yardım etmedik'
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...
    Körfez ülkelerinden utanç verici muamele! Köleleştirip...