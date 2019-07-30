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"Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyorum"

Avrupa ikincisi milli tenisçi Melisa Ercan:"1,5 ay önce İspanya’da sol el bileğimden sakatlandım. Bu nedenle çok sıkı antrenmanlar yapamadım"- "Bu turnuvanın bana kattığı çok şey oldu. Şimdi artık daha çok çalışacağım daha çok savaşacağım"

30 Temmuz 2019 Salı 17:38
"Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyorum"


ANKARA (AA) - Çekya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik elde eden milli tenisçi Melisa Ercan, turnuvanın kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, "Şimdi artık daha çok çalışacağım daha çok savaşacağım. Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Milli sporcu, turnuvada final oynayarak Başak Eraydın'dan sonra Avrupa Gençler Şampiyonası'nda final oynayan ikinci Türk sporcu olma unvanını elde etti.

Şampiyonadan 1,5 ay önce şanssız bir sakatlık yaşayan milli tenisçi, turnuvaya çok iyi hazırlanamadığını belirtti.

Melisa, vücudunu zorlamadan kontrollü bir şekilde hazırlık yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

"1,5 ay önce İspanya’da sol el bileğimden sakatlandım. Bu nedenle çok sıkı antrenmanlar yapamadım. Hatta bir ara turnuvaya katılamayacağım diye korktum. Turnuvada çok iyi maçlar yaptım. Buraya katılan bütün oyuncular çok iyi gerçekten. Ben hep inanıyordum şampiyon olacağıma. Ama final günü bilmiyorum bana ne oldu, giremedim maça, konsantre olamadım ve olmadı. Üzüldüm ama bu turnuvanın bana kattığı çok şey oldu. Şimdi artık daha çok çalışacağım daha çok savaşacağım. Bundan sonra hedefim ITF turnuvalarında iyi bir hazırlık dönemi geçirmek sonra profesyonel turnuvalara başlamak. Çalışmaya devam edeceğim ve Türk bayrağını her yerde dalgalandırmak istiyorum."

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş da genç tenisçilerin gün geçtikçe artan başarılarının umut ve mutluluk verici olduğunu bildirdi.

Başarıların kurdukları sistemin bir ürünü olduğunu vurgulayan Başkan Durmuş, "Geçen sene ABD’de gelecek vadeden birçok tenisçinin yer aldığı Orange Bowl'da şampiyon olarak ülkemizi gururlandıran Melisa Ercan yine çok önemli bir başarıya imza atarak 14 Yaş Avrupa Gençler Şampiyonası’nı ikinci olarak tamamladı. Genç sporcularımızın teniste çok önemli başarılara imza atacağını biliyor en iyisi olabilmeleri için Spor Bakanlığımızın katkısıyla her zaman desteğimizi sürdürüyoruz. Tenis tarihimizde bu önemli ve özel başarıyı elde eden genç sporcumuz Melisa’yı yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 17:38
  1. 14 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası
  2. Cengiz Durmuş
  3. tenis
  4. Türkiye Tenis Federasyonu

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