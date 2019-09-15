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Türk bayrağını çalan genç olayında yeni gelişme!

KKTC’de Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını çalan ve hakkında tutuklama kararı çıkarılan 16 yaşındaki Rum genç, yaptıkları için pişman olduğunu söyleyerek özür diledi.

15 Eylül 2019 Pazar 22:02
Türk bayrağını çalan genç olayında yeni gelişme!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir okuldan Türk bayrağı çalan Rum genç hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. 16 yaşındaki genç isim durumdan ötürü özür diledi ve pişman olduğunu belirtti. Aynı zamanda bayrağın Türk tarafına iade edileceğini belirten Rum medyası da konu ile ilgili açıklama yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Akdoğan Belediyesi'nde Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nun bahçesinde bulunan Türk bayrağını ve okuldaki panodan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a ait fotoğrafı çalan 16 yaşındaki Savvas Koulendoru'nun ailesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya mektup göndererek özür diledi.

Türkiye ve KKTC'de büyük tepki çeken olayla ilgili Rum aile, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya gönderdiği mektupta olaydan duydukları pişmanlığı ifade ederek özür diledi.ÿRum aile, bu olayın Akdoğanda yaşayan Kıbrıslı Türklerle Akdoğan kökenli Kıbrıslı Rumlar arasındaki işbirliğini ve iletişimi bozması için bir bahaneyi teşkil etmemesi temennisinde bulundu. Koulendoru mektupta, olaydan dolayı pişman olduğunu belirtti.

Bayrak iade edilecek

Rum medyası da, 'çalınan bayrağın' kısa süre içerisinde Türk tarafına iade edileceğini yazdı. Ada'da bir haftadır gündem olan olayla ilgili olarak, KKTC yönetimi Savvas Koulendoru hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.

Rum yönetimi de bayrak çalma olayını eleştirdi

Kıbrıs Türk tarafının, 'ivedi olarak Savvas Koulendoru'yu bize iade edin' çağrısı üzerine Rum yönetimi, bayrak çalmanın doğru olmadığını ancak konunun siyasileştirilmemesi gerektiği çağrısı yapmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 22:02
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