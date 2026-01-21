Türk Bayrağına Yapılan Saldırı, Aziz Milletimize ve Devletimizin Kararlılığına Yönelmiş Alçak Bir Provokasyondur

Suriye sınır hattında, terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıyı en sert şekilde lanetliyorum.



Bu hain girişim; yalnızca bir sembole değil, milletimizin onuruna, birliğine, bağımsızlığına ve terörle mücadeledeki sarsılmaz iradesine yönelmiş açık bir provokasyondur. Türk bayrağı; şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş, bu toprakların tapusu, milletimizin namusu ve devletimizin egemenlik nişanesidir. Ona uzanan her el, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne uzanmış sayılır.



Terör örgütleri ve onların taşeronları iyi bilmelidir ki; Türk milleti tehditlerle sindirilecek, provokasyonlarla geri adım attırılacak bir millet değildir. Sınırlarımız içinde ve dışında yürütülen terörle mücadele, kararlılıkla ve tavizsiz şekilde devam etmektedir. Bu tür alçak saldırılar, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin haklı mücadelesini daha da meşrulaştırmakta, milletimizin kenetlenmesini güçlendirmektedir.





Bugün Türk bayrağına saldıran zihniyet, aslında Türkiye’nin huzuruna, bölgedeki istikrar çabalarına ve milletimizin kardeşliğine saldırmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki; her hainlik, mutlaka en kararlı şekilde karşılık bulur. Bu millet, tarih boyunca nice ihanetleri bertaraf etmiş, nice karanlık senaryoyu bozmuştur.





Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) olarak; terörün her türlüsüne karşı durduğumuzu, devletimizin ve güvenlik güçlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Basın mensuplarına düşen görev de; bu tür provokasyonlara karşı milletin sesi olmak, algı operasyonlarına ve terör propagandasına geçit vermemektir.



Aziz milletimiz ile, bayrağımızın gölgesinde yürüyen bu kutlu mücadelede birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Türk bayrağına uzanan her kirli el, mutlaka kırılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Okan Geçgel

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD)

Genel Başkanı