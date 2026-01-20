Türk bayrağına kalleş saldırı! Provokasyon sonrası AK Parti'den ilk tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mardin'de terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik kalleş saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir." ifadelerini kullandı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.
Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."
Gündem
