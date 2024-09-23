Türk bayrağı açan Cihat Yaycı Paşa meydan okudu

Mavi Vatan'ın mimarlarından birisi olan Tümamiral Cihat Yaycı, Zürafa Adası'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cihat Yaycı Paşa Mavi Vatan çıkarmasında, "Zürafa Adası Türkündür diyemeyen Türk değildir" şeklindeki önemli açıklamayı yaptı.

Cihat Yaycı, şunları belirtti:

"MAVİ VATAN'A SAHİP ÇIKMAK TAMAMEN VARLIK GÖSTERMEK OLUR"

"Gidemediğin yer senin değildir! 'Mavi Vatan bizimdir' deyip Mavi Vatan'da bulunmayarak Mavi Vatan'a sahip çıkılmaz! Mavi Vatan'a sahip çıkmak ancak buralarda bulunmakla, avlanmakla, gezmekle, gemi, bot dolaştırmakla yani tamamen varlık göstermekle olur!

"ZÜRAFA ADASI TÜRKÜNDÜR DİYEMEYEN TÜRK DEĞİLDİR!"

Sessizliğimiz Yunan'a ses olmasın diye biz de bugün yani 22 Eylül 2024 günü Gökçeada'nın Yunan İşgalinden Kurtuluşunun 101. Yıldönümünde Gökçeada'nın bir kayası olan Zürafa Adası'ndayız! Bir kaya deyip geçmeyin çünkü bu adanın etrrafında oluşan karasuları köyleriyle birlikte bir Gemlik ilçemiz kadardır! Altındaki petrol, doğalgaz, hidrokarbon ve balıklarıyla büyük bir zenginlik kaynağıdır! Burayı sahipsiz bırakmayalım, sahip çıkalım! Zürafa Adası Türkündür diyemeyen Türk değildir!"