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Ekonomi Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu
Ekonomi

Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-24 07:23:00 -
Türk bankasını satın aldılar! Sahipleri belli oldu

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi sonuçlandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a devir işlemi tamamlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ihale ile satılan Adabank'ın payları AHL Ahlatcı Finansal'a devri gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.'nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi'nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal'ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu.

Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF'ye ihale bedeli 215.000.000 TL'nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal'a Devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank'ın Yönetimi; Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)'den oluşmaktadır."
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Yorumlar

Erol

Bankanın adı AHL Ada Bank olson

Çorumlu

Çalışkan Çorumlular helal olsun !!!
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