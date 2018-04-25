Türk bankalara saldırının arka planı deşifre oldu

Kuzey Koreli hackerların Mart ayında Türk bankalarara yaptıkları saldırının 17 ülkeyi kapsayan "Hayalet Sırrı Operasyonu"nun bir parçası olduğu ortaya çıktı.



17 ülkenin arasında ABD ve Avustralya da bulunuyor.



2 ve 3 Mart tarihlerinde düzenlenen siber saldırıda hackerların Türkiye'deki finans ve hükumet kuruluşlarını virüslü bir kripto-para sitesine yönlendirdiği ve hassas bilgileri çalma girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı.



McAfee'nin güncel siber güvenlik analizlerine göre Pyongyang ile bağlantılı olabileceği belirtilen hackerler 14 ve 26 Mart arasında da kritik altyapı sistemleri ile telekomunikasyon, sağlık hizmetleri, yüksek eğitim gibi sektörlerde hassas bilgileri de hedef almış olabilir.



Saldırıların devam ettiği belirtiliyor. Şu ana kadar hangi bilgilerin elde edildiği ise bilinmiyor.