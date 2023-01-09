Türk balı geçen yıl 59 ülkenin sofralarında yer buldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenilen bilgilere göre, Türkiye’den 2022’de 17 bin 161 ton bal ihraç edildi. Dış satımdan 45 milyon 984 bin 609 dolar gelir sağlandı. Ülkeden 2021’de 9 bin 870 ton bal ihraç edilerek 30 milyon 482 bin 416 dolar döviz girdisi sağlanmıştı. Bu dönemler itibarıyla bal ihracatı, miktar bazında yüzde 74, değer bazında yüzde 51 arttı. ABD, İspanya ve Almanya, geçen yıl en fazla bal ihraç edilen 3 ülke oldu. Geçen yıl ABD’ye 7 bin 448 ton bal dış satımından 18 milyon 240 bin 997 dolar elde edildi. Bu ülkeye bir önceki yıl 8 milyon 860 bin 506 dolar karşılığı 2 bin 860 ton bal satılmıştı. Böylece, ABD’ye bal ihracatı miktar bakımından yüzde 160, değer bakımından yüzde 106 artış gösterdi. ABD’yi 6 milyon 965 bin 774 dolarla İspanya, 5 milyon 404 bin 592 dolarla Almanya takip etti.