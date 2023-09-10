Türk ayakkabı firmasından veri skandalı açıklaması: 2 milyon kişinin veri bilgisi çalındı! Oltalama saldırısı var

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı firmalarından birine yapılan siber saldırıda 2 milyon kişinin telefon bilgileri çalındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) veri ihlali bildirimine göre siber saldırganlar ayakkabı firmasının SMS ve e-Posta yönetimi platformuna sızdı.

Platforma 23 Haziran'da yetkisiz kişiler tarafından giriş yapıldığı ve müşterilerin cep telefonu bilgilerine erişildiği tespit edildi. Olay, verisi çalınan kişilere 'oltalama' saldırısı yöntemiyle kısa mesaj gönderilince ortaya çıktı.

Veri ihlalinden etkilenen kişi ve kayıt sayısının 1 milyon 926 bin 889 olduğu ve müşterilere ait cep telefonu bilgisinin çalındığı ifade edildi.(memurlar.net)