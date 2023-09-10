  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

OVP'de evi olmayan dar gelirlilere konut müjdesi!

Halil Konakcı Hoca'dan iki yüzlülere Sezgin Tanrıkulu tepkisi!

Gram altında her tahmini tutan Hatice Kolçak beklenen rakamı verdi: 1827 liraya birden o tarihte uçacak! Şaşırtan tahmin

Türkiye'ye talep yağıyor! Güney Kore duyurdu: Bayraktar TB2 SİHA - İHA teknolojisini bize öğretin diyerek istedi

Yönetmelik net ve açık! Koç’un amacı ‘adını Atatürk yaptırtmadılar’ operasyonu mu?

Ermeni güçler faaliyette! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Azerbaycan ve Ermenistan'ı ilgilendiren karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonla görüştü

Vatikan böyle Naziler tarafından öldürülen bir aileyi aziz ilan etti! Dünyada büyük şok etkisi yaptı!

Sosyal medyada yayıldıkça yayıldı! Huzurlarınıza mülteci düşmanlarının son yalanı

İyi Parti'den flaş "Meral Akşener" kararı! Apar topar harekete geçtiler! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Aktüel Türk ayakkabı firmasından veri skandalı açıklaması: 2 milyon kişinin veri bilgisi çalındı! Oltalama saldırısı var
Aktüel

Türk ayakkabı firmasından veri skandalı açıklaması: 2 milyon kişinin veri bilgisi çalındı! Oltalama saldırısı var

Yeniakit Publisher
2023-09-10 23:43:00 - 2023-09-10 23:47:23
Türk ayakkabı firmasından veri skandalı açıklaması: 2 milyon kişinin veri bilgisi çalındı! Oltalama saldırısı var

Önde gelen Türk şirketlerinden olan ayakkabı firmasında veri skandalı yaşandı. çok sayıda kişinin telefon bilgisi çalındı. Türk şirketine ait platforma 23 Haziran'da yetkisiz kişiler tarafından giriş yapıldığı ve müşterilerin cep telefonu bilgilerine erişildiği tespit edildi.

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı firmalarından birine yapılan siber saldırıda 2 milyon kişinin telefon bilgileri çalındı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) veri ihlali bildirimine göre siber saldırganlar ayakkabı firmasının SMS ve e-Posta yönetimi platformuna sızdı.

Platforma 23 Haziran'da yetkisiz kişiler tarafından giriş yapıldığı ve müşterilerin cep telefonu bilgilerine erişildiği tespit edildi. Olay, verisi çalınan kişilere 'oltalama' saldırısı yöntemiyle kısa mesaj gönderilince ortaya çıktı.

Veri ihlalinden etkilenen kişi ve kayıt sayısının 1 milyon 926 bin 889 olduğu ve müşterilere ait cep telefonu bilgisinin çalındığı ifade edildi.(memurlar.net)

Çin'de o tarihten bu yana Airbus, 630'dan fazla "A320" uçak üretti! 15 yıldır başladılar
Çin'de o tarihten bu yana Airbus, 630'dan fazla "A320" uçak üretti! 15 yıldır başladılar

Dünya

Çin'de o tarihten bu yana Airbus, 630'dan fazla "A320" uçak üretti! 15 yıldır başladılar
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Silikon Vadisi milyonerleri gizli ütopik şehir kuruyor! Deşifre oldu, gerçek ortaya çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi
Silikon Vadisi milyonerleri gizli ütopik şehir kuruyor! Deşifre oldu, gerçek ortaya çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Aktüel

Silikon Vadisi milyonerleri gizli ütopik şehir kuruyor! Deşifre oldu, gerçek ortaya çıktı! Herkesi şaşkına çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hollanda'da fosil yakıt ve petrol politikalarını protesto: Aktivistler destek verdi, isyan büyüyor! Binlerce kişi gözaltında!
Dünya

Hollanda'da fosil yakıt ve petrol politikalarını protesto: Aktivistler destek verdi, isyan büyüyor! Binlerce kişi gözaltında!

Hollanda Lahey'de "Extinction Rebellion (Yok Oluş İsyanı)" adlı iklim aktivistlerinin organizasyonuyla parlamentoya giden binlerce kişi hük..
Ermeni güçler faaliyette! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Azerbaycan ve Ermenistan'ı ilgilendiren karar!
Dünya

Ermeni güçler faaliyette! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan çağrı: Azerbaycan ve Ermenistan'ı ilgilendiren karar!

İİT'dan Karabağ'daki sözde seçimleri tanımayın çağrısı: Karabağ'da Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde seçimleri bölge..
İşte Müslümanların gerçek sesi! Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'den kalpleri titreten Kur'an kursu sohbeti
İSLAM

İşte Müslümanların gerçek sesi! Merhum Balkanlıoğlu Hocaefendi'den kalpleri titreten Kur'an kursu sohbeti

Merhum Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocaefendi'nin medrese ve Kur'an kurslarına ilişkin sohbeti izleyenlerin kalplerini titretti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23