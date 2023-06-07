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Dünya Türk askerinin Kosova'ya intikali dünya basınında
Dünya

Türk askerinin Kosova'ya intikali dünya basınında

Yeniakit Publisher
2023-06-07 12:46:00 -

Komandoların olayların yaşandığı ülkeye sevk edilmesi, dünyada gündem oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, Türkiye'nin kilit rolüne vurgu yaptığı açıklama paylaşıldı.

Kosova ile Sırbistan arasında yaşanan gerilimin ardından NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı, Türkiye'den talepte bulundu.

NATO'nun isteği üzerine harekete geçirilen komando taburu, olayların meydana geldiği Kosova'ya gönderildi.

Associated Press: Türk kuvvetleri Kosova'da

ABD merkezli Associated Press haber ajansı, "Türk kuvvetleri, NATO liderliğindeki barış güçlerini desteklemek üzere Kosova'da." diye yazdı.

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı'nın, Kosova Gücü amblemi taşıyan askerleri gösteren bir video paylaştığı belirtildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kosova'da yaşanan olaylardan bahsedilen haberde; NATO'nun, Türk taburunun başlangıçta Kosova'nın Prizren kentindeki Sultan Murat Kampı'nda konuşlanacağını ve "gerektiği sürece" Kosova'da kalacağını söylediği ifade edildi.

Stoltenberg: Türkiye kilit katkılarda bulunuyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile pazar günü İstanbul'da yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklama aktarıldı:

Türkiye, NATO'ya kilit katkılarda bulunan önemli ve çok değerli bir müttefik. Buna Kosova'daki barışı koruma misyonumuz için askerler de dahil ki bu, gerilimin yüksek olduğu şu anda daha da önemli.

Türkiye'ye, son olaylardan sonra kuzey Kosova'ya takviye kuvvet gönderdiği için teşekkür ediyorum.

 

The Guardian: Türkiye barışı koruma operasyonuna katılacak

İngiltere merkezli The Guardian, askerlerin söz konusu ülkeye varışından önce yayınladığı haberinde, Türkiye'nin, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan huzursuzluk nedeniyle barışı koruma operasyonuna katılacağını vurguladı.

Reuters: Komandolar Kosova yolunda

Türk Savunma Bakanlığı'nın, bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verebileceğini söylediği krizi çözmek için itidal ve yapıcı diyalog çağrısında bulunduğu aktarıldı.

Yine İngiltere merkezli Reuters haber ajansı da Türkiye'nin Kosova'ya komandolar göndermeyi planladığını duyurmuştu.

 

Koskova-Sırbistan gerilimi

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri Kosovalı Sırplar boykot ederken, katılım yüzde 3'te kaldı.

Yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının 26 Mayıs'ta göreve başlamasını protesto eden Kosovalı Sırplar, ilk olarak Kosova polisiyle karşı karşıya geldi.

Özellikle Zveçan Belediyesi önünde yaşanan olayların büyümesi üzerine Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, Sırbistan ordusuna "hazır ol" emri verdiği ve ordu mensuplarının Kosova sınırına konuşlanacağı duyuruldu.

30 KFOR askeri yaralandı

Kosovalı Sırpların 29 Mayıs'ta protestolarına devam etmesi üzerine, Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirdi ve bölgedeki personel sayısını arttırdı.

Asker sayısını arttıran KFOR birlikleri ile protesto düzenleyen Kosovalı Sırplar arasında çıkan arbedede birliğin 30 askerinin yaralandığı bildirildi.

NATO ve Dışişleri Bakanlığı, KFOR ile yaşanan gerginliği şiddetle kınarken, Vucic, düzenlediği basın toplantısında, Kosovalı Sırplara NATO ile çatışmaya girmemeleri çağrısında bulundu.

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Yorumlar

ateşli bölge

biz sırbistanla kosova ile ilişkilerimiz güzel dikkat edilmesi gereken diğer ülkelr bu dostlukları bozmasın
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