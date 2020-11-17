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Dünya Türk askerinin gideceği bölgede flaş gelişme! Rusya roket bataryası konuşlandırdı
Dünya

Türk askerinin gideceği bölgede flaş gelişme! Rusya roket bataryası konuşlandırdı

Azerbaycan-Ermenistan arasındaki savaşın sona ermesinin ardından bölgeye giden Rus güçleri, Laçin koridoruna roket bataryaları konuşlandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-11-17 13:51:00 - 2020-11-17 13:54:47
Türk askerinin gideceği bölgede flaş gelişme! Rusya roket bataryası konuşlandırdı

Rusya'nın Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoru çevresine roket bataryaları konuşlandırdığı bildirildi.

10 Kasım tarihinde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşı sonlandırmak üzere varılan anlaşmanın ardından bölgeye Rus askerleri konuşlanmaya başlamıştı.

Bölgede Rusya'nın askeri hareketlerini gözlemleyen Reuters muhabirleri, Laçin koridorunda iki adet çok namlulu roket bataryası konuşlandırdığını bildirdi.

Varılan anlaşmada çok namlulu roketatar sistemleri gibi ağır silahların bölgede konuşlandırılmasına dair bir ifade yer almıyordu.

Rusya, bölgedeki Azerbaycan toprakları içinde 18 gözlem noktası, Laçin’de de 7 geçici gözlem noktası teşkil edecek.

Türkiye'den hamle

Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

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