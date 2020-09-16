  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi
Gündem

Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde katil Esed güçleri tarafından Türk gözlem noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:14:00 -
Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Suriye’de binlerce sivili katleden Esed rejimi bölgede rahat durmuyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, Esed rejimine ait rejim güçleri Türk gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıya anında karşılık verildiği paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin İdlib kentindeki gerginliği azaltma bölgesinde yer alan 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktası Esed güçleri tarafından hedef alındı. 7 numaraluı gözlem noktasına yapılan saldırı sonrası alınan tedbirlerin ardından rejim güçleri dağıtıldı.

Esed rejiminin katil olduğu kanıtlanıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’de Esed güçlerinin cinayet, işkence ve tecavüz eylemlerine devam ettiği, insanlık suçu işlediklerine dair ellerinde önemli kanıtlar olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor
Dünya

Suud’da fuhuş gösterisi başlıyor

ABD'nin Orta Doğu'daki kukla devletlerinden olan Suudi Arabistan, Gazeteci Cemal Kaşıkçı’yı azmettiren katil Veliaht Prens Muhammed bin Selm..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı