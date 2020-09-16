Türk askerine küstah saldırı! TSK anında karşılık verdi

Suriye’de binlerce sivili katleden Esed rejimi bölgede rahat durmuyor. Milli Savunma Bakanlığı’nın son açıklamasına göre, Esed rejimine ait rejim güçleri Türk gözlem noktasını hedef aldı. Saldırıya anında karşılık verildiği paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Suriye’nin İdlib kentindeki gerginliği azaltma bölgesinde yer alan 3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı gözlem noktası Esed güçleri tarafından hedef alındı. 7 numaraluı gözlem noktasına yapılan saldırı sonrası alınan tedbirlerin ardından rejim güçleri dağıtıldı.

Esed rejiminin katil olduğu kanıtlanıyor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Suriye’de Esed güçlerinin cinayet, işkence ve tecavüz eylemlerine devam ettiği, insanlık suçu işlediklerine dair ellerinde önemli kanıtlar olduğu belirtildi.