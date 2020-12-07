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Aktüel Türk askerinden Suriye'de büyük başarı
Aktüel

Türk askerinden Suriye'de büyük başarı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "El-Bab'ta tespit edilen 1 tonluk bomba imha edildi" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 18:48:00 -
Türk askerinden Suriye'de büyük başarı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), El-Bab'ta yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasının kontrollü şekilde imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait EOD timimiz, El-Bab şehir merkezinde temel kazısı sırasında yerin 5 metre altında tespit edilen MK-84 tipi 1 ton ağırlığındaki genel maksat bombasını kontrollü bir şekilde yerinden çıkararak imha etti." ifadelerine yer verildi.

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