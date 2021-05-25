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Gündem Türk askeri Polonya’da görev alacak
Gündem

Türk askeri Polonya’da görev alacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak görüşmesine Türk SİHA’ları damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 17:21:00 -
Türk askeri Polonya’da görev alacak

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile görüştü. Polonya'ya ihraç edilecek SİHA'ların damga vurduğu görüşmede konuk Bakan, "Bu SİHA'lar çok iyi. En önemlisi de bunlar denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim" dedi.

Bakan Akar da "Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda yurt dışında da çeşitli alanlarda denenmiş bir savunma sanayi ürünü" ifadesini kullandı.

Mehmetçik Polonya'da da görev alacak

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak yaptığı konuşmada Türk askerinin de Polonya’da görev alacağını belirterek, “Yakın zamanda Türk Askerî Birliği Polonya'da hava polisliği görevine başlayacak. Görüşmelerimizde hem ülkelerimize hem de tüm NATO ittifakına karşı tehditlere yönelik neler yapabileceğimizi de ele aldık. Görüşmelerin neticesinde bir katkımız olacaktır, zaten hedefimiz de budur. Dün, ‘Bayraktar İnsansız Hava Araçları’nı satın almak konusunda sözleşme imzaladığımız için çok memnunum. Bu SİHA'lar çok iyi. En önemlisi de bunlar denenmiş ve başarısı kanıtlanmış sistemlerdir. Polonya savunma sistemine çok büyük katkıları olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

 

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