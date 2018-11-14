THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Antalya İzmir
0553 313 94 23

Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a hapis cezası

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a hapis cezası

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık İnaç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanığın avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Sanık İnaç, yasa dışı örgüt üyesi ve sempatizanı olmadığını ileri sürerek, beraatını talep etti.

Sosyal medya üzerinden kendisi hakkında yazılan yazılarla bir alakasının olmadığını öne süren İnaç, terör örgütüyle ilgili fotoğraf ve video paylaşımını da kimin yaptığını bilmediğini savundu.

Mahkeme heyeti, İnaç'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

"Hozan Cane" olarak tanınan Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç, HDP'nin seçim çalışması geldiği Edirne'de polis uygulama noktasında gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanmıştı. 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 20:52
  1. Edirne
  2. edirne
  3. Saide İnaç
  4. terör

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi evlenecek mi?
    1. İlbilge Hatun ile Ertuğrul Gazi..
    2. Konyaspor'dan sürpriz teknik direktör..
    3. İdrar yolu enfeksiyonu en çok..
    4. PKK/PYD’de iç hesaplaşma! Teröristler..
    5. 'Üç dönem kuralı büyük oranda..
    6. Denizli'de hırsızlar elektrik..
    7. Demirören'den Fuat Oktay'a sürpriz..
    8. Yıldırım Demirören'den Fuat Oktay'a..
    9. Küf sağlığın baş düşmanı
    10. Çaldığı keçi ile metroya girmeye..
    11. TBMM'de Torba teklifteki 5. madde..
    12. Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cemal Kaşıkçı..
    13. Fransa'ya vergi koyacağını açıklayan..
    14. Türk asıllı Alman şarkıcı Saide İnaç'a..
    15. 3 büyükşehirde operasyon: Sahte..
    16. Sergen ilk idmanına çıktı!
    17. Ali Koç'tan Galatasaray yanıtı ve..
    18. CHP’li Özcan Aygun Trabzonlulardan..
    19. Golden State Warriors evinde yendi
    20. Kalbe 'Kök Hücre'
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi