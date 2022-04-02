Türk-Arap İş Zirvesi Gaziantep’te yapılacak

MÜSİAD ev sahipliğinde, Uluslararası İş Forumu (IBF) iş birliğinde Ticaret Bakanlığı’nın katkılarıyla Gaziantep’te 10-12 Haziran’da gerçekleştirilecek IBF 2’nci Türk-Arap İş Zirvesi İstanbul’da yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, zirvenin önemine dikkati çekerek, “Bin 600 sanayici, girişimci ve yatırımcının bir araya geleceği zirve yenilikçi yatırım projeksiyonlarıyla Türkiye’nin geleceğine çok önemli bir katma değer sağlayacak. Farklı bir ifadeyle, Orta Doğu’nun sanayi temsilcilerini Gaziantep’te buluşturacağız” dedi.

Türkiye’nin sadece jeopolitik konumuyla değil, salgın dönemi boyunca tedarik zincirlerini aksatmadan ilerleyen lojistik altyapısıyla güvenilir bir lojistik kavşak olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğini ifade eden Asmalı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bu güvenden yola çıkarak Türk-Arap İş Zirvesi’ni İstanbul’dan Gaziantep’e taşıyarak ihracat vizyonumuzda bölgesel dinamiklerle şekillenen yeni bir düzene imza atacağız. Zirve kapsamında gerçekleştirilecek (B2B) ikili görüşmeler, paneller ve fuar aktiviteleri ile yeni ortaklıklar ve ticari bağlantılar teşvik edilecek. Tarihi ve kültürel bağlarımızın çok köklü ve zengin olduğu Arap kardeşlerimize daha yakın ve yoğun iş birliği mekanizmalarını tesis edeceğiz.”

IBF Başkanı Erol Yarar da konuşmasında “Zirveye bin 600 iş adamı katılacak. Bu Orta Doğu tarihine geçecek büyük bir toplantı olacak. Dolayısıyla Türk-Arap İş Zirvesi hem bölge açısından hem Türkiyemiz hem de Türk-Arap yatırımcılar açısından çok büyük önem arz etmektedir. “ ifadelerini kullandı.

Zirvenin ciddi bir ticaret hacmine de yol açacağına vurgu yapan Yarar, 3 milyar doların üzerinde bir ticaret hacmine sebep olacağını ön gördüklerini belirtti.