Türk antrenörlere sert tepki: Yakında iş bulamayacaklar

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray'ın 2-1'lik PSV Eindhoven yenilgisini köşesine taşıdı.

"Hollanda ligini şampiyon Ajax'tan tam 16 puan fark yiyip 2. sırada tamamlayan PSV, bizim ligimizi 1 gol farkla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'ı her iki maçta da sahadan silerek eledi" diyen Çelikler, şu soruları yöneltti:

"1- Ön alan oyuncularının tamamının iş yapması, sadece oyuncu kalitesi ile mi açıklanabilir yoksa sistem - düzen ve çizilmiş hücum planları ile mi?

2- Bu ön alan oyuncularının tümünü yani Van Ginkel - Götze - Zahavi - Madueke ve Gakpo'yu G.Saray'a versek ne olurdu? Bence turu yine PSV geçerdi.

3- Galatasaray'ın ne oynamaya çalıştığını, sisteme benzer bir şeyi olup olmadığını anlayan var mı?"

"Kaos futbolu çağ dışıdır" diyen Çelikler yazısını şöyle noktaladı:

"Fatih Terim'in başkanlık - Futbol A.Ş başkanlığı ya da CEO'luk gibi görevlere gelmesi ve antrenörlüğü artık bırakması gerektiğini geçen sezondan beri söylüyorum. Ama sorun sadece Terim'de değil. Güneş'te, Bulut'ta, Kocaman'da. Türk antrenörler en az 10 yıl gerideler. Kusura bakmasınlar yakında iş bulamayacaklar"