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Gündem Türk-Amerikan toplumundan Biden'ın skandal açıklamasına tepki
Gündem

Türk-Amerikan toplumundan Biden'ın skandal açıklamasına tepki

Türk-Amerikan toplumu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 Ermeni olaylarıyla ilgili olarak 'soykırım” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 06:57:00 - 2021-04-25 06:59:57
Türk-Amerikan toplumundan Biden'ın skandal açıklamasına tepki

ABD'de 155 Türk derneğinin çatı kuruluşu Türk-Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Türk Amerikan toplumu Başkan Biden'ın Osmanlı Ermenilerinin trajedisini soykırım olarak tanımlamasından dolayı hayal kırıklığına uğradı." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan acıların Türkiye tarafından da inkar edilmediği belirtilen açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin oldukça kötü olsa da orada bir soykırım olmadığı görüşüne katılırken, yaşanan kayıplardan müteessiriz." denildi.

Osmanlı-Ermeni çatışmasının çok büyük acılara yol açtığına işaret edilen açıklamada, Ermeni sivillerin yanı sıra 1,1 milyon civarında Osmanlı Müslüman ve Yahudi sivillerinin de Ermeni isyancılarının elinde hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, Türk Amerikan toplumunun liderleri suçlamalardan çok dayanışmayı desteklemeye teşvik ettiği belirtildi.

Diğer taraftan, Washington merkezli Türk Amerikan Derneği (ATADC), Biden'ın açıklaması üzerine Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tarih tarihçilerin işidir, siyasetçilerin değil." ifadelerini kullandı 

Biden'a daha önce bir mektupla "soykırım" ifadesini kullanmaması çağrısında bulunan dernek gün içinde Türkiye'nin Washington Büyükelçilik konutu önünde Türk Amerikan toplumunun düzenlediği protestodan kareler paylaştı.

Biden, 1915 olaylarına ilişkin açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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