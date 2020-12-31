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Medya Türk aksanı ile İngilizce konuşan yabancı fenomen oldu!
Medya

Türk aksanı ile İngilizce konuşan yabancı fenomen oldu!

Yabancı uyruklu bir vatandaş, ana dili İngilizce olmasına rağmen Türk aksanı ile İngilizce konuşarak komik anlara neden oldu. Paylaştığı video sosyal medyada yüz binler tarafından izlendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:17:00 -

Bir yabancının “Türkler nasıl İngilizce konuşuyor?” başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.

“My name is Gamze” sözleri ile videosuna başlayan kişi Türk aksanı ile İngilizce konuşunca, ortaya komik anlar çıktı.

İşte bugün sosyal medyada en çok paylaşılan o video;

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