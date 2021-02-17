  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Türk akademisyenden uluslararası başarı
Ekonomi

Türk akademisyenden uluslararası başarı

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası “Yeni Ürün Geliştirme Araştırmacıları Listesi”ne girmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 09:57:00 -
Türk akademisyenden uluslararası başarı

Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, uluslararası “Journal of Strategy and Management” dergisinde yayınlanan, “Web of Science”da taranan yayın sayısına göre listede 19. sırada yer aldı. Sıralamada, Gebze Teknik Üniversitesi ise ilk 20’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu. GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün, GTÜ’de “Ürün Geliştirme Takımlarında Duygu Yönetimi” üzerine çalışmalarına devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik
Dünya

Az önce duyurdu: Türkiye'yi listeye dahil etmedik

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Joao Leao, vergi alanında iş birliği yapmayan ülkeleri içeren kara listesinin güncellendiğini ve listede Türkiy..
Bakan Akar açıkladı! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist
Gündem

Bakan Akar açıkladı! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gara'da 13 vatandaşımızı şehit eden PKK'lı teröristin kimliğini açıkladı. Bakan Akar, sözde mağara sorumlu..
TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye efsane kapak!
Gündem

TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan HDP'ye efsane kapak!

"Terörle arasına mesafe koymayanlar PKK ile aynı muameleyi görecektir" diyen TBMM Başkanvekili Celal Adan, sözlerine tepki gösteren HDP'li M..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay