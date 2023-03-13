Türk akademisyen heyeti Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde

ANAS Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin öneminden bahseden ANAS Başkanı İsa Habibbeyli, halklarımızın ortak dil, din ve kültürel birliğinin sarsılmaz tarihi köklere bağlı olduğunu vurguladı. ANAS Başkanı, Ulu Önder Haydar Aliyev'in "Bir millet iki devlet" olarak nitelendirdiği Azerbaycan-Türkiye kardeşlik ilişkilerinin bugün ülkelerimizin cumhurbaşkanları tarafından daha da güçlendirildiğine işaret ederek, bu birliğin diğer Türk devletlerini de kapsadığını söyledi. Habibbeyli, karşılıklı bilimsel ilişkilerin her yönden başarıyla devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Kafkas Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Muhammed Fatih Andı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Necmettin Maraşlı, iki kardeş milletin her alanda yüksek dinamiklerle gelişen ilişkilerinin önemine işaret ederek, iki kardeş ülkenin bilim ve eğitim alanındaki karşılıklı ilişkilerinin son yıllarda her yönden güçlendiğini vurguladılar.

Toplantıya Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Kafkas Üniversiteler Birliği’nden Doç. Dr. Canan Korkmaz, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Fatih Hasdemir, öğretmenler Necla Hasdemir ve Kübra Andı, Balıkesir Üniversitesi öğretim üyeleri İhsan Kısadere ve Kutlu Ergun da katıldı.



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