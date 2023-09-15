Turizmin rüzgarı "Balkanlar'dan" esecek

Türkiye ve Balkanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi ve sağlam turizm bağlarının kurulmasını hedefleyen 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı, 20-22 Eylül 2023 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Fuar aralarında KKTC, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri, Bulgaristan, Bosna Hersek, Çin, Hırvatistan, Hindistan, İtalya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Kosova, Malezya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Uganda, Ürdün ve Yunanistan’ın da bulunduğu birçok ülkeyi ağırlayacak

8 milyonluk turist hareketliliği

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Balkan ülkeleri ve Türkiye arasındaki artan iş birliklerinin sosyal ve ekonomik ilişkileri de güçlendirdiğini ifade etti. Bölgede 8 milyonu aşkın bir turist hareketliliği olduğunu belirten Bağlıkaya, "Hedefimiz bölgedeki turizm hareketinin daha da artmasını sağlayarak karşılıklı ziyaretçi hacminin 10 milyon seviyesine ve üzerine çıkarmak." dedi.

Avrupa'ya açılan köprü

Bağlıkaya, TÜRSAB'ın Balkanlarda gelişen turizmi desteklemek ve Türkiye'nin Balkan turizm pazarındaki konumunu güçlendirmek üzere çalışmaları hızlandırdığını dile getirdi. Türkiye'nin konumu itibarıyla Asya ve Avrupa arasında bir köprü oluşturduğuna dikkat çeken Bağlıkaya, "Ülkemizde turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik desteklerimiz kapsamında, bünyemizde faaliyetlerini sürdüren iştirak şirketimiz TÜRSAB Fuarcılık tarafından farklı bölgelerimizde düzenlediğimiz turizm fuarlarına bir yenisini ekleyerek, 1. İstanbul Balkan Turizm Borsası Fuarı’nı hayata geçirmekten dolayı oldukça heyecanlıyız." dedi.