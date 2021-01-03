  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı
Aktüel

Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

Yeniakit Publisher
2021-01-03 13:23:09 -
Turizmin başkentinde sahiller turistlere kaldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan turistler, sahillerde güneşli havanın tadını çıkardı, denizde yüzdü.

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya'da, kısıtlama dolayısıyla cadde ve meydanlar sessizliğe bürünürken, sahillerde kısıtlamadan muaf tutulan turistler yoğunluk oluşturdu. Kentin dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde güneşlenen çok sayıda turist, zaman zaman denize girerek eğlenceli zaman geçirdi.

Konyaaltı Sahili'nde sürekli devriye gezen polis ekipleri, denetimler yaptı, yabancı uyruklu kişilerin pasaportlarını kontrol etti.

- Kaputaj Plajı yabancı turistlere kaldı

Deniz sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü Kaş ilçesinde, Kaputaş Plajı'nda yaklaşık 200 yabancı turist, güneşli havayı fırsat bilerek denize girip, güneşlendi.

Ocakta deniz keyfi yapan Rus turistlerden Lurii Pakhomov, AA muhabirine, Kaş'a Likya yolunda yürümek için geldiklerini söyledi.

Kaputaş Plajı'nın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Pakhomov, "Deniz de çok güzel, bu güzelliği değerlendirmek istedik ve ocakta denize giriyoruz. Çok güzel bir duygu." dedi.

İngiliz Vasily Gryazev de Kaş'ta doğum gününü kutlamak için geldiğini anlattı.

Türkiye'de ve Kaş'ta Kovid-19'a karşı önemli tedbirler alındığını dile getiren Gryazev, "Tedbirler kapsamında iyi hizmet sunuluyor. Kışın burası daha güzel. Arkadaşlarıma da tavsiye edeceğim." ifadesini kullandı.

Sahil şeridinde bazı tatilciler ise yürüyüş yaparak ve kitap okuyarak zaman geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak
Teknoloji

İngiltere Bayraktar SİHA’nın benzerini yapacak

Libya, Suriye ve Karabağ'da destan yazan yerli ve milli Bayraktar TB-2 SİHA'lar İngiltere'nin radarına girdi. İngiliz basınında çıkan haberl..
O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon
Gündem

O teröristin Ankara'da olduğu istihbaratı geldi! Nefes kesen operasyon

Başkent polisi, DEAŞ'lı bir teröristin Ankara'da olduğu bilgini aldı. Yapılan operasyonda terörist sağ ele geçirilirken, Suriye'de keleşle e..
Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!
Ekonomi

Eski Türkiye'yi hatırlattı... O ülkede elektriğe yüzde 433 zam!

Sudan’da darbenin ardından kurulan hükümet, yılbaşı itibarıyla elektrik fiyatlarında yüzde 433’lük artışa gitti.

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay