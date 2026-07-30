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Aktüel Turizmdeki yeni tehlike?
Aktüel

Turizmdeki yeni tehlike?

Yeniakit Publisher
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Turizmdeki yeni tehlike?

İş Güvenliği Uzmanı Nasuh Boztepe 'Turizmdeki yeni tehlike?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Nasuh Boztepe'nin kaleme adlığı o yazı;

Turizmi mutlaka çeşitlendirmeliyiz. Sadece deniz kum değil, farklı sektörlerde de çalışma yapmalıyız.

Bugünkü konum geçtiğimiz hafta Manavgat’ta bir turistin ölmesine sebep olan bir kazadır.

Yüksek riskli iş ekipmanı veya aracı niteliğinde turistik veya sportif amaçlarla kullanılan Buggy araçları açık boru profil şaseli, kapalı kabini bulunmayan, iki kişilik, arazi koşullarında kullanılan özel imalat ve modifiye edilmiş araçlardır.

Üretici etiketi, marka-model, tip onayı, şase numarası, Lisans uygunluk belgesi, TSE, CE N Uygunluk işareti, plaka, ruhsat veya trafik tescil bilgisi ve en önemlisi periyodik kontrol raporu veya yetkili servis bakım kaydı yoktur.

 

İnsan taşıyan her motorlu araçta fren, direksiyon, emniyet kemeri, lastik, süspansiyon, devrilme korunması, acil durdurma sistemi olmalıdır.

Bu tür faaliyetlerde güvenli araç, güvenli parkur, güvenli organizasyon, yeterli gözetim ve kayıt sistemi olmalıdır.

 Bu araçlarda olan kazalar;

Aracın arızalı olması,

Aracın hatalı kullanılması,

Yol şartlarının çok tehlikeli olması,

Emniyet kemeri kullanılmaması,

Araçlarda teknik uygunluk, belgelendirme, periyodik kontrol, fren sistemi, emniyet kemeri sistemi, Parkur güvenliği, operasyonel denetim ve yeterli güvenlik sisteminin kurulmamasıdır.

 

Kazada asıl kök sebep belgesiz, standart dışı, periyodik kontrolsüz, riskli parkurda, yeterli denetim ve güvenlik organizasyonu olmadan çalışma olmamalıdır.

2918 sayılı karayolları trafik kanunu ve karayolları trafik Yönetmeliği uyarınca bu tür araçların trafiğe çıkışı yasaktır.

Kalın sağlıcakla,

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