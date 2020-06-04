Turizmde işletmeler "güvenli ve hijyenik" döneme odaklandı

ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle rezervasyonlarının büyük kısmı iptal olan ve sıkıntılı bir dönemden geçen turizm sektöründeki işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecine girilmesiyle "güvenli ve hijyenik" döneme odaklandı.

Uluslararası turizm seyahat acentesi HIS Travel da yeni döneme ilişkin tespit ve tavsiyelerden oluşan "İş Seyahatleri ve Küresel Seyahat Riskleri" raporu hazırladı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgiye göre, Kovid-19 dolayısıyla seyahat ve turizm algısı yeniden şekilleniyor.

İş seyahatleri ya da kurumsal seyahatlerin, iş amaçlı olarak bir yerden başka bir yere hareket etmekle başladığı ve turizm endüstrisinden ayrı düşünülemeyeceği belirtilen raporda, "Risk yönetim planına sahip ve kriz anında planlarını uygulayabilen işletmeler ayakta kalabilirken aksi durumda ne yazık ki şirketleri bir kaos bekleyebiliyor." ifadelerine yer verildi.

Raporda, turizm sektörünün, salgın sonrası dönem için konaklama yerlerinde hijyen kurallarını yeniden şekillendirerek, "güvenli ve hijyenik turizm dönemi"ni başlattığı bildirildi.

- "Yeni durumu analiz, sektör için önem taşıyor"

Girilen süreçte iyi analizin önemine dikkati çekilen raporda, "Pandemi sürecinde, değişen davranışları, başkalaşan hayat tarzını ve iniş-çıkış gösteren psikolojik durumları analiz ederek faydalar üretmek turizm sektörü için önem taşıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, Kovid-19 salgını sonrasında da risk faktörlerinin devam edeceği uyarısında bulunularak, tüm riskler için öngörülü olmanın turizm şirketleri açısından öneminin bulunduğu kaydedildi.

Pandemi sonrası dönemde, seyahat hizmetlerinde proaktif bir yaklaşım sergilemesinin yerinde olacağı vurgulanan raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Günümüzdeki olağanüstü durumu göz önüne aldığımızda, turizm şirketlerinin insan ruhundan olduğu kadar, iş ortakları olan diğer sektör şirketlerinin ruhundan da anlaması gerekiyor. Yaşadığımız olağanüstü pandemi dönemi sonrası durgunluk içerisinde olan seyahat kavramı hareketlenecek. Şirketler ara verdikleri iş seyahatlerine devam edecek. Çünkü dünyanın birçok yerinde hemen her sektör, çalışan sayısı fark etmeksizin seyahat ediyor ve işlerinin büyük bir kısmı da seyahat etmeyi gerektiriyor."

Kovid-19 salgınının dünya genelinde etkili olmasından en çok etkilenen sektörlerden biri turizm olmuştu. Virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla uygulamaya konulan seyahat yasakları, karantinalar ve bu kapsamdaki diğer tedbirler neredeyse turizm faaliyetlerini durma noktasına getirmişti. Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni normalleşme dönemiyle birlikte belirlenen kurallar çerçevesinde pek çok turizm işletmeleri faaliyete başlamıştı.