Turizmde ağustos umudu
Turizm sektörü, ağustos ayı için umutlu. Sektör temsilcileri, yabancı tatilcilerin Türkiye’ye akın etmeleriyle gelirlerine gelir ekleyeceklerini dile getiriyorlar. Müjdeli haberlerin art arda geldiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bu ay charter uçuşlar da başlayacak. Otellerimiz dolup taşacak. Ülkemiz de atağa kalkacak” sözleri de olumlu yankı uyandırıyor.
Akit Ekonomi
Turizm beldelerinde pandemi tehdidini önlemek için tüm tedbirlerin alındığını anlatan Ersoy’un “Mekânlarımız hijyen kurallarına uyuyorlar. Müşterilerine güvenli bir ortamda konaklamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Sıra hedeflerimizi yakalamaya geldi. Umuyorum, kayıp ayları ağustos ayından itibaren büyük ölçüde telafi edeceğiz” ifadeleri de tur operatörleri ve otelciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.
Ruslar geldi
Öte yandan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki seferler, yeniden başladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde terminale giriş yapan yolcular, termal kamera kontrolünden geçtikten sonra yurda giriş yaptılar.
Ayrıca Pobeda Hava Yolları’nın Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalkan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na dün indi.