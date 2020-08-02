  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Turizmde ağustos umudu

Turizm sektörü, ağustos ayı için umutlu. Sektör temsilcileri, yabancı tatilcilerin Türkiye’ye akın etmeleriyle gelirlerine gelir ekleyeceklerini dile getiriyorlar. Müjdeli haberlerin art arda geldiğini kaydeden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “Bu ay charter uçuşlar da başlayacak. Otellerimiz dolup taşacak. Ülkemiz de atağa kalkacak” sözleri de olumlu yankı uyandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:37:00 -
Turizmde ağustos umudu

 Akit  Ekonomi 

Turizm beldelerinde pandemi tehdidini önlemek için tüm tedbirlerin alındığını anlatan Ersoy’un “Mekânlarımız hijyen kurallarına uyuyorlar. Müşterilerine güvenli bir ortamda konaklamaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Sıra hedeflerimizi yakalamaya geldi. Umuyorum, kayıp ayları ağustos ayından itibaren büyük ölçüde telafi edeceğiz” ifadeleri de tur operatörleri ve otelciler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Ruslar geldi

Öte yandan Corona virüsü (Covid-19) nedeniyle 4 aydan beri tarifeli uçuşların gerçekleştirilemediği Türkiye ile Rusya arasındaki seferler, yeniden başladı. Türk Hava Yolları’nın (THY) Rus turistleri taşıyan yolcu uçağı İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Uçağın körüğe yanaşmasının akabinde terminale giriş yapan yolcular, termal kamera kontrolünden geçtikten sonra yurda giriş yaptılar.

Ayrıca Pobeda Hava Yolları’nın Rusya’nın başkenti Moskova’dan kalkan uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na dün indi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı