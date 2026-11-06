Turizmde 9 aylık rekor! Türkiye'nin kazancı belli oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 2026'nın ocak-eylül döneminde turizmden 51 milyar 278 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artan gelir, dokuz aylık dönemler itibarıyla rekor seviyeye ulaştı. Aynı dönemde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırlandı.

Ersoy bu rakamları, bakanlığın 2027 yılı bütçesini sunduğu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda paylaştı. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları gibi kurumların Sayıştay raporları da görüşüldü.

2026'nın ilk dokuz ayının küresel turizm açısından zorlu geçtiğini söyleyen Ersoy, bölgesel çatışmalara, hava sahası kapanmalarına ve yükselen ulaşım maliyetlerine rağmen Türkiye turizminin güçlü ve dayanıklı yapısını koruduğunu kaydetti.

Gecelik ortalama harcama 107,7 dolara çıktı

Ortalama kalış süresi aynı dönemde 10,34 gece oldu. Kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara, yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması ise 119,9 dolara ulaştı.

Türkiye, uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncülüğe, turizm geliri sıralamasında da 14'üncülükten yedinciliğe yükseldi. Ersoy bu yükselişte kamu ve özel sektörün ortak emeğinin, güçlü ulaşım altyapısının ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kesintisiz tanıtım çalışmalarının etkili olduğunu vurguladı.

Ersoy, hedefini şöyle tanımladı: "Hedefimiz; ziyaretçi sayısındaki gücümüzü daha yüksek turizm geliri, daha uzun konaklama süresi ve 81 ilimize, 12 aya yayılan daha dengeli bir turizm yapısıyla sürekli artan bir kazanıma dönüştürmektir."

Formula 1, 2027'de İstanbul Park'ta

Küresel belirsizlikler karşısında sektörün dayanıklılığını artırmak amacıyla 2027 turizm politikasını beş stratejik eksende yürüteceklerini açıklayan Ersoy, mevcut pazarlardaki talebin korunması ve yüksek katma değerli turizm ürünlerinin geliştirilmesinin yanı sıra Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılacağını belirtti.

Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birlikleri sayesinde mevcut uçuş kapasitesinin korunacağını, yeni doğrudan seferlerle ilave koltuk kapasitesi sağlanacağını ifade eden Ersoy, uluslararası spor ve kültür organizasyonlarıyla Türkiye'nin küresel görünürlüğünün güçlendirileceğini söyledi. Veri ve yapay zekânın talep tahmini, hedefleme ve tanıtım kampanyalarında daha etkin kullanılacağını kaydetti.

Formula 1'i bu stratejinin somut örneklerinden biri olarak gösteren Ersoy, "Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 heyecanını, 2027 yılında İstanbul Park'ta yeniden ülkemize kazandırıyor olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

Dijital kampanyalar 2026'da 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştı; 2025-2026 dönemindeki 10 mini dizi toplam 10,5 milyar gösterim elde etti. Türkiye'yi 10 dilde tanıtan GoTürkiye platformu ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçiye, sosyal medya hesapları eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye ulaştı; ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok'ta birinci, Instagram'da ikinci sırada.

Sürdürülebilir turizm programı kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesis belge ve sertifika aldı, 2 bin 650'den fazla tesis üçüncü aşama kriterlerinin tamamını karşıladı; 2030 yılına kadar tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması hedefleniyor. Türkiye, Dünya Ekonomik Forumunun 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36'ncı sıraya ulaştı; 580 plajla Mavi Bayraklı plaj sayısında dünyada üçüncü. Ücretsiz girişli halk plajları 20 ayrı noktada hizmet veriyor.

Antalya Müzesi ve Haydarpaşa için hedef 2027

Antalya Müzesi'nin 2027'de ziyarete açılması planlanıyor. Kapalı alanı iki katına, sergi alanları yaklaşık üç katına çıkarılan müzede depolarda bekleyen eserlerin büyük bölümü sergilenebilecek.

Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahaları büyük bir kültür ve sanat projesi olarak ele alınıyor. Haydarpaşa'da Anadolu Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze, sergi salonları ve sanat-tasarım atölyeleri yer alacak; ilk etabın 2027 yılı içinde tamamlanması hedefleniyor. Sirkeci'de ise Göç Müzesi, tematik müze ve sergi alanlarının yanı sıra kültür-sanat mekânları oluşturulacak. Ersoy, her iki garın ulaşım işlevinin süreceğini, tarihî yapıların özgün kimliklerinin korunacağını bildirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 22 varlığı bulunan Türkiye'nin Midyat ve çevresindeki kilise ve manastırlara ilişkin adaylık dosyası 2027'de değerlendirilecek; 'ODTÜ Kampüsü: Yaşayan Modern Kültürel Peyzaj' unsurunun eklenmesiyle Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki varlık sayısı 80'e ulaştı. Dünya Miras Komitesi'nin 49. oturumu, Türkiye'nin dönem başkanlığında 27 Haziran-7 Temmuz 2027 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2024-2026 kazılarında 32 binden fazla buluntu

"Geleceğe Miras" projesini Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendiren Ersoy, 2026'da 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğünü, yıl sonunda tüm kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşacağını, 2027'de ise 820'ye çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazı da 12 aylık çalışma programına alındı, her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandı.

2024-2026 dönemindeki kazılarda 32 binden fazla arkeolojik buluntu gün yüzüne çıkarıldı; 3 bin 500'ün üzerinde uzmana ve 6 bin 500'den fazla çalışana istihdam sağlandı, iki yılda 944 bilimsel yayının hazırlanmasına ve yayımlanmasına katkı sunuldu.

Bakanlığa bağlı müze ve ören yerleri ekim sonu itibarıyla 28,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Gece müzeciliğinden yararlananların sayısı 1,3 milyonu aştı; artış geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 35 oldu.

Yurt dışına kaçırılan eserlerden 126 kültür varlığı 2026'da Türkiye'ye getirildi; 2002-2026 döneminde iadesi sağlanan toplam eser sayısı 13 bin 574'e ulaştı. Müzayede ve galeri sitelerinde satışa sunulan şüpheli eserlerin tespiti ve arşivlenmesi için yazılım tabanlı teknolojik altyapı da devreye alındı.

Cemevlerinden tiyatroya kültür destekleri

Vakıf eserlerinde 2026'nın ilk sekiz ayında 147 eserin onarım ve restorasyonu tamamlandı; yıl sonunda bu sayının 203'e çıkarılması hedefleniyor. Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ersoy'un ifadesiyle tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmaları sürüyor. Vakıf hizmetleri kapsamında her yıl 50 bin öğrencinin eğitimine destek veriliyor, 75 bin 870 haneye her ay gıda kolisi ulaştırılıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 2026 takviminde 26 şehir yer aldı; şu ana kadar 25 şehirde 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Festivalin 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle 32 ilde yapılması planlanıyor. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'ne kayıtlı 32 kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren ikinci ülke.

Ülke genelinde bin 300'den fazla kütüphanede hizmet veriliyor; son sekiz yılda 257 yeni kütüphane açıldı, 373 kütüphane yeniden yapılandırıldı. İlk hastane kütüphaneleri Osmaniye ve Kayseri'de hizmete alındı; koleksiyonlardaki 487 bin eserin dijital nüshası araştırmacıların kullanımına sunuldu. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı bünyesinde 2023-2026 döneminde 850 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat çalışmaları tamamlandı, 542 cemevinde işlemler sürüyor. Bakanlık bin 156 cemevinin aydınlatma giderlerini karşılıyor, cemevlerinde kütüphane birimleri kurulması için 27 bin kitap temin edildi.

Devlet Tiyatroları 2025-2026 sezonunda 121 farklı ödüle layık görüldü; 2026-2027 sanat sezonunda 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin lira destek sağlanacak. Devlet Opera ve Balesi 2025-2026 sezonunda bin 241 temsille 653 bin seyirciye ulaştı; Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamındaki yetenek taramalarında Şırnak ve Tunceli'den keşfedilen iki genç, konservatuvarların şan bölümlerini kazandı. Sinema sektörüne 2026'da toplam 674 milyon 100 bin lira destek verildi.

Yunus Emre Enstitüsü 72 ülkedeki 96 Türk Kültür Merkezi aracılığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. TİKA ise 2026'da kasım itibarıyla eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, altyapı ve insani yardım gibi alanlarda 1.624 proje ve faaliyet gerçekleştirdi.

Ersoy konuşmasını, kültür ve sanata erişimi 81 ilde yaygınlaştırma, medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma ve turizmdeki başarıları kalıcı refaha dönüştürme kararlılığını vurgulayarak tamamladı.