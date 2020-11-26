  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Turizm Taşımacılığı Belgesi" teklifi UKOME'de reddedildi
Aktüel

"Turizm Taşımacılığı Belgesi" teklifi UKOME'de reddedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 18:07:17 -
"Turizm Taşımacılığı Belgesi" teklifi UKOME'de reddedildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) yapılan oylamada, Turizm Taşımacılığı Belgesi teklifi reddedildi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısına, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ayrılmasının ardından İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlık etti.

Daha önce reddedilen Turizm Taşımacılığı Belgesi ile ilgili gündem maddesi, UKOME üyeleri ve sektör temsilcileri tarafından tartışıldı.

Turizm Yolcu Taşımacılığı Güzergah Kullanım İzin Belgesi teklifi komisyondan geldiği şekliyle oylanırken, oy çokluğu ile reddedildi.

Metrobüs ve Marmaray'da aktarma ücretlerinin kaldırılmasıyla ilgili gündem maddesi de ayrı ayrı oylandı. Mahkeme kararı doğrultusunda Marmaray’daki aktarma ücretleri iptal edildi.

Metrobüs araçları için ise uygulamaya mevcut şekliyle devam ederek aktarma ücretinin olmaması yönündeki teklif kabul edildi.

Gündem maddeleri arasında yer alan Avrupa-Asya arası çift yönlü transit yük taşımacılığı yapan araçların Kuzey Marmara Otoyolu'nu kullanması teklifi de mayıs ayından sonra geçerli olacak şekilde düzenlenerek oy birliği ile kabul edildi.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü
Medya

Canlı yayına böyle çıktı! Haber spikerini görenler şaşkına döndü

Ordu'da yerel bir televizyon kanalında haber spikerliği yapan Ebru Poyraz, kadına şiddete dikkat çekmek için morluk ve yara izi görünümü ver..
İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti
Dünya

İsrail ile normalleşen ülkeden tehlikeli adım! Katar anında müdahale etti

İsrail ile normalleşen Bahreyn’in iki botunun Katar karasularına izinsiz girdiği aktarıldı. Tehlikeli gelişmeye ilişkin Bahreyn ve Katar’dan..
Altın, dolar, euro...! Sıfır vergi fırsatı
Ekonomi

Altın, dolar, euro...! Sıfır vergi fırsatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrıda bulunduğu Varlık Barışı uygulamasında geçmiştekilerden farklı olarak getirilen varlıklar neden..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay