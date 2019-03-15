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"Turizm tabana yayıldığı zaman başarılı olur"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "Turizmi tabana yaymak istiyoruz. Turizm, tabana yayıldığı zaman başarılı olur. Bölgede yaşayan halk da turizmden gelir elde etmeyi başardığı zaman, o zenginlikleri halkla paylaşmaya başladığımızda turizm sektörü bölgede kalıcı olacaktır"- "Turizm, Türkiye'de stratejik sektör olarak ilan edildi. Her türlü desteği, yetkiyi alıyoruz. Bunun karşılığını vermemiz gerekiyor"

15 Mart 2019 Cuma 20:39
"Turizm tabana yayıldığı zaman başarılı olur"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmi tabana yaymak istediklerini belirterek, "Turizm, tabana yayıldığı zaman başarılı olur. Bölgede yaşayan halk da turizmden gelir elde etmeyi başardığında, o zenginlikleri halkla paylaşmaya başladığımızda turizm sektörü bölgede kalıcı olacaktır." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Ersoy, Manavgat ilçesinde turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Serik ilçesine gelen Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Serik Belediye Başkan Adayı Enver Aputkan ve partililerle Cumhur İttifakı seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın iki önemli sektörünün tarım ve turizm olduğunu belirterek, üzerindeki sorumluluğun, yapılması gerekenlerin farkında olduğunu söyledi.

"Ama önce sizin başarılı olmanız gerekiyor. 31 Mart'ı gerçekten Alanya'dan Kaş'a, Kalkan'a kadar herkesin sorumluğu dahilinde kazanmamız gerekiyor çünkü 'Turizm Türkiye'de stratejik sektör olarak ilan edildi. Her türlü desteği, yetkiyi alıyoruz. Bunun karşılığını vermemiz gerekiyor. Her şeyden önce sizlere vermemiz gerekiyor." diyen Ersoy, vatandaşın desteğinin de karşılıksız kalmaması gerektiğini anlattı.

- "Turizm dünyada rakipsiz olacaktır"

Bakanlık olarak amaçlarının turizmi 12 aya yaymak olduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Turizmi tabana yaymak istiyoruz. Turizm, tabana yayıldığı zaman başarılı olur. Bölgede yaşayan halk da turizmden gelir elde etmeyi başardığında, o zenginlikleri halkla paylaşmaya başladığımızda turizm sektörü bölgede kalıcı olacaktır. Turizm gelişmeye başlayacaktır, dünya genelinde rakipsiz olacaktır. Bununla ilgili politikaları sayın başkanlarımızla geliştiriyoruz."

Projelerin hayata geçirilebilmesi, başarılı olabilmesi için Ankara'dan her türlü desteği vereceklerini ifade eden Ersoy, turizmi birlikte geliştireceklerini söyledi.

Bakan Ersoy, "Ama her şeyden önce sizlerin başarması gerekiyor. Sizlerin 31 Mart'ı farklı bir şekilde kazanmanız gerekiyor ki bize gerekli gücü, desteği vermiş olun. Bu heyecanı fazlasıyla hissediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel de Serik'e tren hattı getireceklerini belirterek, pazar günü de Varsak'tan Antalya şehir merkezine tramvay hattının açılışını yapacaklarını söyledi.

Ersoy, açılışın ardından seçim ofisinde esnafla buluştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:39
  1. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
  2. Serik
  3. SKM

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