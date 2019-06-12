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Turizm sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Aydın’da turizm sektörünün sorunları Kuşadası’nda düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
Turizm sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Aydın’da turizm sektörünün sorunları Kuşadası’nda düzenlenen toplantıyla masaya yatırıldı. TÜRSAB Kuşadası Temsilciliği tarafından düzenlenen ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in başkanlık yaptığı toplantı Kuşadası Batıhan Hotel’de gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Köşger’in yanısıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Fahrettin Çiçek, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile güvenlik kurumlarının yöneticileri ve sektör temsilcileri katıldı. Toplantıda TURSAB tarafından gerçekleştirilen sunumun ardından sektör temsilcileri turizm sezonuyla ilgili görüşlerini ve önerilerini anlattı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, başarılı bir turizm sezonu için elbirliği ve koordinasyon içinde hareket edileceğini belirterek, “ Hedefimiz geçen yıldan daha iyi bir turizm sezonu yaşamadık. Kuşadası ve Didim başta olmak üzere ilimizdeki tüm turizm destinasyonlarında her türlü önlemi aldık “ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:36
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