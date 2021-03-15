Turizm sektöründe aşı sevinci

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Türk turizminin salgın sürecinde de aldığı tedbirlerle dünyaya örnek olduğunu ifade etti. Atmaca, “Daha önce güvenli turizm sertifikasının avantajını yaşıyorduk. Turizm çalışanlarının da aşılanmasına öncelik verilmesiyle de daha güvenli turizm için rakiplerimizin bir adım önünde olacağız. Turizm personelinin aşılanması, rekabette Türkiye’ye avantaj sağlayacak” diye konuştu. Atmaca, geçen yıldan bu yana 30 odanın üzerindeki tüm tesislerin güvenli turizm sertifikası almak zorunda olduğuna da dikkat çekti.