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Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 kişi yaralı

Denizli'de turistleri taşıyan otobüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 13:37
Turistleri taşıyan otobüs devrildi: 17 kişi yaralı

Antalya'nın Kemer ilçesinden Pamukkale'ye giden, çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turistin bulunduğu Oktay C. yönetimindeki 07 KBJ 10 plakalı otobüs, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 

17 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 15 turist ile 2 tur rehberi, Acıyapam ve Serinhisar ilçeleri ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist, başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi. Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri kaza yerinde inceleme yaptı.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 13:37
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