0553 313 94 23

Turistler altın getirsin, işleyelim ihracatımız artsın

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin kruvaziyer turizmini fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
Turistler altın getirsin, işleyelim ihracatımız artsın

 Akit  Ekonomi 

4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin İstanbul’a demir atması birçok sektör için umut ışığı oldu. Sarayburnu Limanı’na yanaşan 10 katlı ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu İstanbul’un tarihi ve doğal zenginliklerini doya doya gezerken, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin kruvaziyer turizmini fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi.

1 milyon kişiye istihdam

Kamar, “Turistlerin ülkemize girişlerinde yanlarında altın getirebilmelerine izin verilmesi gerekiyor. Böylelikle hem iç piyasaya katma değer sağlanır hem de ülkeye giren altının işlenerek yurtdışına satılmasıyla ihracata katkı yapılır” dedi.

Kamar, yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan mücevher sektörünün her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olmasını savundu.

Dubai’yi tahtından indireceğiz

Türkiye’nin ciddi bir döviz baskısıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kamar, şöyle konuştu: “Altınla ticaretin serbest bırakılması sayesinde bu baskıdan kurtulabilir, ihracat miktarlarımızı katlayabiliriz. Tabii ülke olarak ciddi bir mücevher imalatına sahibiz ancak yine de hiçbir şekilde üretimi olmayan ancak ticarette altın kullanan Dubai’nin yakaladığı seviyelere erişemiyoruz. Altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla birlikte mücevher ihracatında Dubai’yi tahtından indireceğimize inanıyoruz.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 11:11
  1. İstanbul
  2. kruvaziyer gemisi
  3. Sarayburnu Limanı
  4. Regent Seven Seas Vogayer
  5. Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar
  6. Türkiye’nin kruvaziyer turizmi
  7. mücevher sektörü
  8. döviz baskısı
  9. Dubai

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu açıklandı! 43 terörist öldürüldü...
    1. Pençe Harekatı'nın 13 günlük bilançosu..
    2. Sulama menfezine düşen motosikletli öldü
    3. Akaryakıtta çifte indirim
    4. Gönen’de motosikletler kıran kırana..
    5. MÜSİAD’dan Mehmetçiğe cami
    6. Konya’da otobüs ile otomobil çarpıştı:..
    7. Çoruh nehri yeşile büründü
    8. Kurtulmuş ve Güler’in penaltılarında..
    9. Kozluk’ta ’Sarıkız’ örümcek alarmı
    10. Samsun’da minibüs tıra çarptı: 4 yaralı
    11. Rengarenk yazlık çiçekler parkları..
    12. Kuzeye akım
    13. Birleşme teklifinde hayal kırıklığı
    14. Kahramanmaraş’ta otomobil buğday..
    15. Hayatını kaybeden milletvekili için..
    16. Çocuklarla böceklerin dostluğu
    17. Türkiye'nin en uzun tüneli tamamlandı!..
    18. İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan..
    19. ABD’de istihdam artışındaki azalma,..
    20. Fayans yüklü kamyonet devrildi: 1..
    21. Türkiye-Fransa maçı saat kaçta?..
    22. Sezonda 608 kez "perde" diyen DOB 325..
    23. Vodafone’lular 16.8 milyon GB internet..
    24. Tarlalara inen domuzlar mahalleliyi..
    25. Turistler altın getirsin, işleyelim..
    26. Adıyaman’da kaza: 4 yaralı
    27. Yatırımcı rehberi (10)
    28. Çankaya’dan2 bin 915 aileye “hoş..
    29. Yatırımcı rehberi (9)
    30. İhtiyaç sahibi binlerce öğrenciye..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim