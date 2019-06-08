Turistler altın getirsin, işleyelim ihracatımız artsın

Akit Ekonomi

4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin İstanbul’a demir atması birçok sektör için umut ışığı oldu. Sarayburnu Limanı’na yanaşan 10 katlı ‘Regent Seven Seas Vogayer’ adlı geminin 750 yolcusu İstanbul’un tarihi ve doğal zenginliklerini doya doya gezerken, Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Türkiye’nin kruvaziyer turizmini fırsata çevirmesi gerektiğini söyledi.

1 milyon kişiye istihdam

Kamar, “Turistlerin ülkemize girişlerinde yanlarında altın getirebilmelerine izin verilmesi gerekiyor. Böylelikle hem iç piyasaya katma değer sağlanır hem de ülkeye giren altının işlenerek yurtdışına satılmasıyla ihracata katkı yapılır” dedi.

Kamar, yaklaşık 35 bin kuyumcu ve 6 bin üreticisiyle birlikte toplam 1 milyon kişiye istihdam sağlayan mücevher sektörünün her ay ihracat rekoruna imza atması için altının serbest dolaşımda olmasını savundu.

Dubai’yi tahtından indireceğiz

Türkiye’nin ciddi bir döviz baskısıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Kamar, şöyle konuştu: “Altınla ticaretin serbest bırakılması sayesinde bu baskıdan kurtulabilir, ihracat miktarlarımızı katlayabiliriz. Tabii ülke olarak ciddi bir mücevher imalatına sahibiz ancak yine de hiçbir şekilde üretimi olmayan ancak ticarette altın kullanan Dubai’nin yakaladığı seviyelere erişemiyoruz. Altınla ticaretin serbest bırakılmasıyla birlikte mücevher ihracatında Dubai’yi tahtından indireceğimize inanıyoruz.”