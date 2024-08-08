Turistik Tatvan Treni ikinci seferinde Tatvan'a ulaştı

Trende bulunan akademisyenler, gazeteciler ve öğrenciler, Tatvan'da protokol tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreninde Bitlis il ve Tatvan ilçe protokolü hazır bulundu. Davul zurnayla çekilen halayın ardından söz alan Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bilal Adabağ, yaptığı konuşmada bu tür etkinliklerin bölge ekonomisi ve turizmi için büyük önem taşıdığını vurguladı. İstanbul Üniversitesi Rektörü ise üniversite olarak bu tür projelere her zaman destek verdiklerini belirtti. Bitlis Belediye Başkanı, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak adına bu tür organizasyonların önemine değindi. Bitlis Valisi de konuşmasında, bu tür projelerin bölge turizmine katkı sağlayacağını ve devamının geleceğini ifade etti.



Protokol konuşmalarının ardından, halk oyunları ekibi halay çekerek etkinliğe renk kattı. Misafirler, bu coşkulu karşılamanın ardından otobüslerle konaklayacakları yerlere uğurlandı.





Trenle Ankara'dan gelen Eda Selçuk, “Trenle buraya çok keyifli bir yolculuk yaptık. Burada olduğumuz için çok heyecanlıyız” dedi. Abdullah Göker Çıray, “İstanbul Üniversitesi öğrencileri olarak karşılamadan çok memnun kaldık. Ulaştırma Bakanlığımıza ve valilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.





Program, misafirler için düzenlenen Bitlis gezisi ile devam edecek. Katılımcılar, bölgenin tarihi ve turistik yerlerini gezme fırsatı bulacak ve yerel kültürü yakından tanıyacaklar.





Turistik Tatvan Treni, bölgenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla düzenlenen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Misafirler, bu etkinlik sayesinde Bitlis ve çevresini daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

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