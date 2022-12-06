  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Meclis Başkanı Şentop’tan Kılıçdaroğlu’na! Bu büyük bir saygısızlıktır.

Ödül gecesinde saçmalayan oyuncudan büyük iki yüzlülük! Pınar Deniz resmen ifşa oldu

TOKİ son noktayı koydu ama anlayana! Türklere çıkmayan evler Suriyelilere mi çıktı?

Alman Bild bile itiraf etti! Erdoğan'ın izni olmadan...

Türkiye'den balistik füze satın aldılar! Tarihe geçecek anlaşma

BES’i olan EYT’liler için son dakika açıklaması! Artık sona gelindi

Bu adam bir de ayda 56 bin TL maaş alıyor! Telefonda yaptığı şey doğruysa, o para haram zıkkım olsun

Suç örgütlerine 'Silindir' Operasyonu! Bakan Soylu: Bedeli ne olursa olsun suç örgütlerine acımasız olacağız

Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması! "Gerilemeyi sürükleyen..."

Canlı yayında açıkladı! CHP borazanı İsmail Küçükkaya, milletvekili mi oluyor?
Yerel Turist dolandıran taksiciye şok
Yerel

Turist dolandıran taksiciye şok

İstanbul'da bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksicinin belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 13:16:00 -
Turist dolandıran taksiciye şok

İstanbul'da bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksicinin belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği bildirildi.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği belirtildi.

Taksi şoförüne ayrıca Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası verildiği kaydedildi.

Bir turist sosyal medyadan şikayet etmişti

Elena Vykhodtseva isimli turist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'na yolculuk yaptığını ve 600 lira tutması gerekirken taksi şoförünün kendisinden 1900 lira aldığını ifade etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23