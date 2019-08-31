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Turhan Çömez 12 yıl sonra baba ocağı Bandırma’da

Ergenekon davasında beraat ettikten sonra 12 yıl önce gittiği İngiltere’den Türkiye’ye dönen Turhan Çömez, bugün baba ocağı olan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:56
Turhan Çömez 12 yıl sonra baba ocağı Bandırma’da

Ergenekon davasında beraat ettikten sonra 12 yıl önce gittiği İngiltere’den Türkiye’ye dönen Turhan Çömez, bugün baba ocağı olan Balıkesir’in Bandırma ilçesinde vatandaşlar tarafından karşılandı.



Turhan Çömez, Ergenekon davasına dahil edilmesi sebebiyle 12 yıl önce İngiltere’ye gitmişti. Davada kendisi için beraat kararı verilen Çömez, 12 yıl aradan sonra bugün saat 17.00 sıralarında baba ocağı olan Bandırma’ya gelerek şehir girişinde vatandaşların oluşturduğu konvoyla kent merkezine geldi. Burada ilk önce Emekli Hv. Kd. Başçavuş Cengiz Özkan’ın Haydarçavuş Camii’nde kılınan cenaze namazına katılan Çömez, daha sonra kendisini görmek için gelen yaklaşık 300 kişilik toplulukla birlikte Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Burada dualarla karşılanan Çömez yaptığı konuşmada, "Tam 12 yıl aradan sonra tekrar sizlerle kucaklaşmak buluşmak benim için mutlulukların en büyüğü. Uzaktan yakından gelen bütün dostlara kucak dolusu sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Büyük bir zulüm, büyük bir iftira, büyük bir saldırı 12 yıl sonra nihayete erdi ve ben bu 12 yıl boyunca yüreğimdeki sevgiyi, sizlere dair olan umudumu, heyecanımı hiçbir zaman kaybetmedim. Ben her gün yeniden bu coğrafyaya dönmeyi, bu topraklara dönmeyi, sizlerle buluşmayı, kucaklaşmayı hayal ettim. Yaradana binlerce şükürler olsun ki bugün sizin huzurunuzdayım, yanı başınızdayım, sizlerle beraberim" dedi.



"O dönemde yapılan her şeyi unuttum, üzerine sünger çektim"


Çömez, sözlerine şöyle devam etti: "Artık geri dönüp bakmak istemiyorum. O dönemde yapılan her şeyi unuttum, hepsinin üzerine bir sünger çektim. Benim yüreğimde öfkeye, kine, nefrete yer olmamıştır. Bu zulmü yapanlar, bu iftirayı atanlar ve size dair yüreğimdeki sevgiyi, sizinle olan muhabbetimizi kıskananlar, bu zulmü yapan alçak çeteler şu anda Türkiye’de değiller. Ama ben onurumla, şerefimle karşınızdayım ve sizlerin yanı başındayım"



"Bizim yüreğimizde kine, nefrete, öfkeye yer yok"


Çömez, 12 yıl boyunca kaldığı İngiltere’de neler yaptığını anlatarak devam ettiği konuşmasında, "12 yıl boyunca düştüğüm yerden yeniden kalktım. Suyunu, toprağını bilmediğim, kültürünü, insanını tanımadığım bir coğrafyada, bir memlekette hayata yeniden başladım. Dilini, kültürünü öğrendim ve İngiltere’de ve İngiliz tarihinde ilk defa 45 yaşından sonra sınavlara girerek doktor olan ilk hekimim. Binlerce insanı ameliyat ettim, yüzlerce doktor yetiştirdim. Türkiye’den gelen çok sayıda genç hekime, tıp fakültesi öğrencisine yardımcı oldum. İngiltere’de yaşayan 500 bin Türk’e burada bir sağlık merkezi açarak ilk defa hizmet sundum. Bizim yüreğimiz insan sevgisi, hizmet aşkı dolu. Bizim yüreğimizde kine, nefrete, öfkeye yer yok. Bizim yüreğimiz sonuna kadar size olan sevgiyle, muhabbetle, aşkla dolu. Ben bugün onurla sizin karşınıza çıktık. Şükürler olsun ki, ilk günden beri sizler desteğinizi hiç eksik etmediniz. Sevginizle muhabbetinizle, selamlarınızla hep yanıbaşımızda oldunuz. Bunun için yürek dolusu şükranlarımı sunuyorum sizlere. Ben onurla karşınızdayım ama bu zulme vesile olanlar, bu alçakça saldırıyı yapanlar ömürlerinin sonuna kadar bu utançla, öbür tarafa göçtükleri zaman da Allah’ın huzurunda verecekleri hesapla yüzleşecekler. Hiç kimseyle hesabım yok, hiç kimseyle işim yok. Benim bir tek tutkum var o da sizsiniz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 18:56
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