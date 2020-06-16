  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 15:50:37 -
Turgutlu’nun Yayla Mahallesine Kiraz Alım Yeri

Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor.


Merkeze uzak mahallelerde yaşayan Turgutluluların talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını hayata geçiren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda Yayla Mahallesinde kiraz alım yeri çalışmalarını sürdürüyor. Yayla Mahallesindeki kiraz üreticileri ile tüketicileri bir araya getiren, bununla birlikte burada yaşayan vatandaşların çok amaçlı olarak da kullandıkları kiraz alım yerinin yapımı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.


Yayla Mahallesinde yapımına devam edilen kiraz alım yeri çalışmaları hakkında bilgi veren Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Yayla Mahallemizde yaşayan ve kiraz üretimi yapan çiftçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kiraz alım yerinin yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizin sürdürdüğü çalışmalar doğrultusunda kiraz alım yerinin yapımını en kısa sürede tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına hazır hale getireceğiz.” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı