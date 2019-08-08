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Turgutlu’da 6 yıldır bitirilemeyen tesis 3 ayda tamamlandı

Yapımına 6 yıl önce başlanan İstasyonaltı Mahallesindeki Spor Tesisleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın döneminde 3 ayda bitirilerek İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya ve İstasyon Gençlikspor Kulüp Başkanı Sami Başboğa’ya devredildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
Turgutlu’da 6 yıldır bitirilemeyen tesis 3 ayda tamamlandı

Yapımına 6 yıl önce başlanan İstasyonaltı Mahallesindeki Spor Tesisleri Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın döneminde 3 ayda bitirilerek İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya ve İstasyon Gençlikspor Kulüp Başkanı Sami Başboğa’ya devredildi.


Turgutlu İstasyonaltı Mahallesinde 6 yıl önce yapımına başlanan ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen spor tesisleri Başkan Çetin Akın döneminde 3 ayda bitirilerek İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya’ya ve İstasyon Gençlikspor Kulüp Başkanı Sami Başboğa’ya devredildi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser, Meclis Üyesi Burhan İrk, belediye daire müdürleri, İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, İstasyon Gençlikspor Kulüp Başkanı Sami Başboğa ve vatandaşların katılımıyla İstasyonaltı Spor Tesislerinin açılışını gerçekleştirdi. 6 yıldır bitirilemeyen tesisler Başkan Çetin Akın’ın döneminde 3 ayda bitirildi. Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün 3 aylık ortaklaşa çalışması sonucu bitirilen tesislerin mahalle muhtarına ve kulüp başkanına anahtarı teslim edildi. Başkan Akın, “Uzun zaman önce yapımına başlanan ancak bir türlü faaliyete geçirilemeyen tesisleri bitirmek bize nasip oldu. Ben buradan Turgutluspor’a ve Türk futboluna birçok oyuncu yetiştireceğimize inanıyorum. Artık görev kulüp başkanımızda ve hocalarımızda. İstasyonaltı mahallemize ve Turgutlumuza hayırlı olsun” şeklinde konuştu.


Başkan Akın’a teşekkürlerini sunarak konuşmaya başlayan İstasyonaltı Mahalle Muhtarı Orhan Kaya, “Seçildiği günden bu yana sürekli yanımızda olan ve uzun zaman sonra tesisleri bitirerek mahallemize kazandıran Başkanımız Çetin Akın’a tüm mahalle sakinlerimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Mahallemize hayırlı olsun” dedi.


Daha sonra Başkan Çetin Akın, Muhtar Kaya, Başkan Başboğa orta sahada santra vuruşunu gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:54
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