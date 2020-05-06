Turgutlu Belediyesinden berber ve kuaförlere destek

Korona virüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan ve 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle dükkanlarını yeniden açacak olan berber, kuaför ve güzellik salonlarına Turgutlu Belediyesinden maske desteği geldi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Pınar Akbaş’a berber, kuaför ve güzellik salonu esnafının kullanmaları amacıyla ücretsiz maske verdi.

Konuyla ilgili konuşan Başkan Çetin Akın, “Korona virüs salgını nedeniyle ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de berber, kuaför ve güzellik salonu işleten ve bu salonlarda çalışan kardeşlerimiz uzun zamandır çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar. Önümüzdeki pazartesi gününden itibaren kepenklerini tekrar açacak olan berber ve kuaför esnafımıza destek olmak amacıyla Oda Başkanımız Pınar Akbaş’a maskeleri ücretsiz olarak teslim ettik. Pazartesi günü gerekli önlemleri alarak faaliyetlerine tekrar başlayacak olan berber ve kuaför esnafımıza şimdiden hayırlı işler, bol kazançlar dilerim” dedi.