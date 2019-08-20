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Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi kuruldu

Turgutlu Belediyesi sportif faaliyetler kapsamında dağcılık akademisini kurdu.

20 Ağustos 2019 Salı 11:52
Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi kuruldu

Turgutlu Belediyesi sportif faaliyetler kapsamında dağcılık akademisini kurdu.


Turgutlu Belediyesi bağımlılıkla mücadele, düzenli ve disiplinli yaşamayı öğrenme ve sporla güvende kalmayı öğrenmek amacıyla dağcılık akademisini kurdu. Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisinde yaz-kış yürüyüşler düzenlenecek ve çeşitli yerlerde kamplar da kurulacak. Dağcılık akademisine kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu Belediyesi olarak bağımlılıkla mücadele, düzenli ve disiplinli yaşamayı öğrenme ve sporla güvende kalmayı öğrenmek amaçlı dağcılık akademisini kurduk. Bu akademi de yaz-kış yürüyüş lideri ise Orhan Mert kardeşimiz olacak. Bu akademi de vatandaşlarımız dağcılığın temel eğitimi, çadır kurma, emniyet alma,dağcılık, ip düğümlerini öğrenme, doğada güvenli şekilde yürüme, doğadan eserler üretme, akşamları terapide duyguları ifade etme gibi bir çok konuda eğitim alacaklar. Yeni kurmuş olduğumuz Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisini katılmak isteyen vatandaşlarımız belediyemiz sosyal işler müdürlüğüne başvuruda bulunarak kayıt yaptırabilirler” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:52
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