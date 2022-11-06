Turgut Özal'ın oğlundan flaş cumhurbaşkanlığı seçimi kararı! Bunu yapacak

Turgut Özal’ın oğlu TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, "Hedefimiz Turgut Özal’la kalkınan 80'li yılların güzelliklerine dönmek" diyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabileceğini söyledi.

TEK Parti Genel Başkanı Özal bir dizi ziyaretler için geldiği Muğla’nın Marmaris ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Marmaris'in babası Turgut Özal'ın çok sevdiği bir yer olduğunu belirten Özal, "Marmaris rahmetli babamın da çok sevdiği bir yerdi, hatta burada çok anıları vardır. Yaptığı çalışmalar var, alt yapı yatırımları var. Milli park ilan ettiği bölgeyi, Fethiye Körfezi'ni ben de çok seviyorum. Onun için geldim dostlarımızı, arkadaşlarımızı gördük. Bir iki gün dinlendik" dedi.

Teşkilatlanma çalışmalarının devam ettiğini belirten Özal şunları söyledi:

"Bizim partimiz 98 yılında kurulmuş bir parti. Esasında yeni bir parti değil. Biz partinin ismini değiştirdik. Bir genel kurulla genel başkan olduk. Şimdi teşkilatlarımızı tamamlıyoruz, eksiklerimizi bitiriyoruz. Bizim hedefimiz 80'li yıllardaki gibi tekrardan bir kalkınma dönemine girebilmek. En önemlisi rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı; barış, kardeşlik, hür düşünce, adalet mekanizması, belki büyük bir anayasa değişikliği ve tabii ki en önemlisi ekonomik konularda Türkiye'de yeniden yapıları yerine oturtmak. Yani fabrika ayarlarına geri dönmek. Ben iktisatçıyım, yurtdışında çalıştım ve uzun yıllar IMF'de bulundum. Sonra rahmetli babam Turgut Özal'la beraber başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı köşkünde bulundum. Bunların tecrübeleri var, birikimleri var. Yirmi sene ara verdikten sonra tekrardan elimizden ne geliyorsa yapmak için yola çıktık."

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olabilirim"

Özal, "Tabii ki partimizin vereceği bir karar bu. Evet, olabilir diye söylüyorum. Şu anda da çalışmalarımız devam ediyor zaten. Anadolu gezilerimiz başlıyor, mitingler de başlayacak. Sokakta iyi neticeler alıyoruz, insanlardan çok talep geliyor" dedi. Tüm dünyanın yaşadığı ekonomik krizin ülkemizde de etki göstermesini yorumlayan Özal, "Türkiye çok çabuk toparlanır. Bana sorarsanız altı aylık bir dönemdir bu. Ekonomide temel prensipleri görerek hareket ederek bir ikincisi adaleti mutlaka daha sağlam hale getirmek. Bunun dışında ben şunu da görüyorum mesela. Türkiye’de çok büyük bir vergi reformu gereklidir. Bana sorarsanız yüzde 80 vergi beş ilden geliyor. Yüzde yirmi vergide yetmiş iki ilden geliyorsa ben ilk başta belki 65-70 ilde vergilerin tamamını sıfır yaparım. 15 yıl boyunca yatırımlar gelsin diye vergileri kaldırırım, vergi oranlarını düşürürüm. Mesela; KDV, kurumlar vergisi ve gelir vergisini yüzde 10'a sabitlerim. Ne kadar az vergi oranı getirirseniz o kadar çok vergi toplarsınız" diye konuştu.