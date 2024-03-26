Turgut Altınok'tan Mansur'a: Zerre şerefi, onuru varsa istifa eder

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında, Yenimahalle bulunan Altınok katıldığı etkinlik öncesinde ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çamur atıyor"

Bir gazetecinin, 10 yıl önce Antalya'da daire aldığına yönelik iddiaları yöneltmesi üzerine Altınok, şu cevabı verdi:

"Almadığım dairenin iddiası nasıl olacak? Böyle bir şey varsa dava açacağız. Mansur Yavaş, 'Turgut Altınok mal beyanında bulunmadı' diyor. Yalan söylüyor, iftira atıyor, çamur atıyor. 600 dairenin Turgut Altınok adına tapusunu çıkartırsa ben istifa edeceğim. Zerre şerefi, onuru varsa (Mansur Yavaş) o istifa eder. Bunu yazan, çizen kim varsa hepsine maddi manevi tazminat davası açacağız. Yalandır, iftiradır, çamurdur ve ahlaksızlıktır."

Seçimin son haftasına girilmesiyle beraber sahadaki durumunda sorulması üzerine Altınok, "Ankara'ya diyor ki 'benden bir şey bekleme'. 'Sana hiçbir şey yapmayacağım' diyen bir belediye başkanı ve adayı var. 'Yol yapsam trafik sıkışır' diyen bir büyükşehir belediye başkanı ve adayı var. Bu talihsizlik. Burası başkent. Sayın Yavaş'a on gömlek fazla geldi başkentimiz. Ankara sağduyuya sahip olacak. Eser ve hizmet belediyeciliği Ankara'da galip gelecek. Yavaş'la bir beş yılda Ankara felakettir. Yani Ankara kazanacak veya Ankara çok şey kaybedecek." diye konuştu.

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Altınok, Belçika'da terör örgütü PKK destekçilerinin Türk vatandaşlarına yönelik yaptığı saldırılara ilişkin, "Belçika'daki Ülkü Ocaklarına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Ülkü Ocakları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sigortasıdır. Türk milletine, vatanına, milletine, devletine, diline, manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmiştir. Dolayısıyla yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.