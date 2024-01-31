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Gündem Turgut Altınok'tan dar gelirli Ankaralıya konut müjdesi!
Gündem

Turgut Altınok'tan dar gelirli Ankaralıya konut müjdesi!

Yeniakit Publisher
2024-01-31 20:28:00 -
Turgut Altınok'tan dar gelirli Ankaralıya konut müjdesi!

OSTİM’de Organize Sanayi Bölgesi sanayicileri ve iş adamlarıyla bir araya geldi. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Turgut Altınok, dar gelirlilere konut müjdesi verdi.

GİMAT ile ilgili projelerini anlatan Altınok, "GİMAT’ın Kahramankazan’daki yeni yerleşkesinin altyapısını ve üstyapısını yapacağız." dedi.

Hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacaklarını vurgulayan Turgut Altınok, "Büyükşehirde asgari ücretten az maaş alan personel var. İşten kimseyi çıkarmayacağız kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız tam aksine maaşlara zam yapacağız." ifadelerini kullandı.

'Binlerce konut yapacağız'

Dar gelirliye "konut" müjdesi de veren Altınok, şöyle devam etti:

Kira öder gibi ev sahibi yapacağımız binlerce konut yapacağız. Yapacağım dediğimi yapmazsam bana söyleyin. Hangi partiye mensup olursak olalım Ankara’ya hizmet etmek lazım.
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