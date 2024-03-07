Turgut Altınok'tan anket açıklaması!

Latif Şimşek'in Dinamit programına katılan Altınok, anket sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Turgut Altınok, en doğru anket sonucunun sokaklarda olduğunu söyledi.

"Gezdiğimiz esnaflar Mansur Yavaş'a geçen seçimde oy vermişler. Bugünse 'bir daha asla' diyorlar." ifadelerini kullanan Altınok, "Yıllarca CHP örgütlerinde görev alanlar bir anda kapı dışında kaldılar." hatırlatması yaptı. Altınok, CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık koltuğuna oturmasının da parti teşkilatlarında zayıflamaya yol açtığına dikkat çekti.

Turgut Altınok Ankaralıların teveccühü ile karşılaştığını vurgulayarak, "Sokak anketi gerçek ankettir. Hacı Bayram Camisi'nden Ulus Hali normalde 5 dakikadır. Geçtiğimiz Cuma günü camiden hale 3 saatte ancak gidebildim." dedi.

"Genel seçimde Cumhur İttifakı'na oy verenlerin oylarını zaten muhafaza edeceğiz. Bunun üzerine de çıkacağız. MHP ve BBP teşkilatlarımız da harıl harıl çalışıyorlar." diyen Altınok, Mansur Yavaş yönetiminin başarısızlığını işaret edip, "Ankara'nın 5 yılı boş geçti." değerlendirmesini aktardı. Altınok, "Sokak anketleri Ankara diyor." mesajı verdi.

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CHP'ye yakın anket şirketlerinin 2023 seçiminden önce de gerçek dışı sonuçlarla kamuoyunu yanılttıklarını ifade eden Turgut Altınok, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce sayın Kılıçdaroğlu için "yüzde 60, yüzde 57 alıyor" diyorlardı. Anket noktasında birbirlerine de güveniyorlardı. MHP'nin barajı asla geçemeyeceğini söylediler ben ise her açıklamamda MHP'nin barajı aşacağını anlatıyordum.

Bu süreçte sosyal medyanın manipüle etkisinde kalan arkadaşlarımız da oldu. 'Seçim gidiyor' diyenlere, 'Seçim nereye gidecek?' diye karşılık veriyordum. Bugün de diyorum ki seçimi Ankara'da biz kazanacağız.