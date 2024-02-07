Turgut Altınok'tan Ankaralılara müjde üstüne müjde

Turgut Altınok, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunup, Beypazarı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Altınok, seçimi kazandıkları takdirde çok iş yapacaklarını söyleyerek, "Hükümet imkanlarımızla beraber Beypazarı'mızı daha da güzelleştireceğiz. Beypazarı'na daha çok yerli ve yabancı turist gelecek. Kültür Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak restorasyon çalışmalarına devam edeceğiz. Tabii Beypazarı'nda sıkıntılarımız var. Tarıma ciddi destek vereceğiz. Beypazarı tarımsal alanda gelişmiş olan ilçelerimizin başında; ama çiftimize vereceğimiz destekler, saha çalışmaları, tohum ve gübre desteği, mazot desteği gibi desteklerimiz olacak. Biliyorsunuz 100 litrelik mazot desteği veriliyor. Bunu 500 litreye çıkaracağız" diye konuştu.

'SU VE KANALI OLMAYAN KÖYÜMÜZ KALMAYACAK'

Beypazarı Belediye Başkanı AK Parti'li Tuncer Kaplan'ın çalışmalarına değinen Altınok, "Beypazarı'nda kimsenin ayağı çamura değmiyor. Tuncer Başkan burada bu hizmetleri yapmış; fakat alt yapısı olmayan, su ve kanalı olmayan bir tane köyümüz kalmayacak. Spor tesisleri yapacağız, voleybol sahası yapacağız. Her köyden de bir tane eleman alacağız. Bu kişi parklara bakacak. Belediye, parkı yapıyor ama bırakıp gidiyor. Parkı daha sonra ot bürüyor. Ne bakan var ne gelen, giden. Ankara, dünyanın en değerli ülkesinin başkenti; fakat hala suyu olmayan köylerimiz var. 78 tane köyümüz, mahallemiz var. 5 köyümüzün seçimden sonra yolu yapıldı. Burada ayrımcılık yapıldı. Biz ayrımcılık yapmayacağız. Oy versin vermesin, bütün köylerin yollarını havaalanı yolu gibi yapacağız. Seracılığı geliştireceğiz. Ankara kendi kendine yeten bir başkent olacağı gibi kışın ve yazın sebzeler Antalya'dan değil Ankara'dan gelecek. Belediye olarak teşvik edeceğiz, destek vereceğiz. Tarım Bakanlığımızla beraber başkentimizi tarımın başkenti yapacağız" dedi.

Beypazarı'nda veya Ankara Büyükşehir Belediyesinde çalışan hiçbir işçinin işten çıkarılmayacağını ifade eden Altınok, "Kimsenin rızkıyla uğraşmayacağız. Hiçbir işçimizi işten çıkarmayacağız. Ankara Büyükşehir Belediyesi hiç zam yapmadı. Seçim gelirken de yüzde 70 zam yaptı. Belediyede çalışanlar diyorlar ki 'Biz öyle bir zam almadık'. Göreve gelir gelmez Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan işçilerimizin maaşlarına zam yapacağız. İşçilerimiz rahat uyusunlar. Doğalgaz yardımını 500 TL'den bin TL'ye çıkaracağız" diye konuştu.