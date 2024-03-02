Turgut Altınok son anket sonuçlarını canlı yayında açıkladı

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine geri sayım başlarken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, masasındaki son anketin sonuçlarını açıkladı.

tv100 canlı yayınına konuk olan Altınok, anketlerde son 10 günde çok büyük bir değişim olduğunu belirtti.

Son anketin sonuçlarını açıklayan Altınok, "Anketlerde şu an biz önde çıkıyoruz. 10 günde Ankara'da çok şey değişti. Şu an gerçek anketlerde 2 puan önde çıkıyoruz." dedi.